Loredana Lecciso arrabbiata con Romina Power? Le sue parole spiazzano tutti

(Di giovedì 4 gennaio 2018) In questi giorni non si fa altro che parlare di Al Bano,VIDEO. A quanto pare, non sono state delle feste facili per l'ex showgirl salentina. Per quale motivo? Secondo i rumors che circolano sul web e quanto pubblicato dalla diretta interessata, la donna avrebbe trascorso il Natale e il Capodanno lontano dal suo compagno. Carrisi e laerano a Maratea a festeggiare l'arrivo del 2018 e dellanessuna traccia. Ma allora dove si trovava? Nel prosieguo dell'articolo troveretei dettagli e un particolare che potrebbe essere indirizzato alla cantante italo-americana. La compagna di Al Bano Carrisi lancia una stoccata alla? A quanto pare, la salentina ha brindato all'arrivo del nuovo anno a Pavia, in compagnia di alcune sue amiche. E' la stessaa documentarlo attraverso diverse foto pubblicate su Instagram. E a proposito di ...