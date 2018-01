L' idea di Microsoft | telefono | tablet e pc insieme Il Surface Phone

Votate questo feedback per far cambiare idea a Microsoft sul riconoscimento musicale di Cortana : La notizia della rimozione della funzionalità di riconoscimento musicale di Cortana su Windows 10 e Windows 10 Mobile non ha fatto di certo piacere a tutti gli utenti che la utilizzavano. Però qui la questione è forse anche più grave di quel che sembra; Microsoft comportandosi in questo modo toglie a Cortana una principale e utilissima feature ma soprattutto la pone in una condizione molto svantaggiosa rispetto ai concorrenti Siri e Google ...