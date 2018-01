Licenziato un insegnante per aver mostrato opere di nudo artistico agli studenti

: RT @DBking85: Ridicolo questo falso moralismo e bigottismo dilagante..che ignoranza..Un altro caso di arte e censura dagli Stati Uniti: un… - vilaura26 : RT @DBking85: Ridicolo questo falso moralismo e bigottismo dilagante..che ignoranza..Un altro caso di arte e censura dagli Stati Uniti: un… - eddie619is4real : Questa società dell'indignazione e del politically correct in ogni occasione quando vedrà la sua fine? - hitch65 : Ma che problemi hanno con il corpo umano ? - claviggi : RT @DBking85: Ridicolo questo falso moralismo e bigottismo dilagante..che ignoranza..Un altro caso di arte e censura dagli Stati Uniti: un… - monikant5 : RT @DBking85: Ridicolo questo falso moralismo e bigottismo dilagante..che ignoranza..Un altro caso di arte e censura dagli Stati Uniti: un… -

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Mateo Rueda era l'di storia dell'arte della scuola elementare di Hyrum (Utah, Stati Uniti) che è statoperai suoidi 10-11 anni alcuni dipinti di. Si trattava di alcune cartoline custodite all'interno della biblioteca della scuola che raffiguravano l'Odalisca di François Boucher, la Bagnante di Valpinçon di Jean-Auguste-Dominique Ingres e Iris Tree di Amedeo Modigliani. L'inizialmente era stato sospeso per due giorni, poi però è arrivato il licenziamento. L'si è giustificato spiegando che quelle cartoline si trovavano già nella biblioteca della scuola, materiale quindi che era stato utilizzato dai suoi colleghi in passato. Mateo Rueda si è immediatamente reso conto che quelle immagini avevano suscitato imbarazzo e messo a disagio i suoi, perciò le ha prontamente rimesse a posto. In seguito ha spiegato ai ...