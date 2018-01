: #LGV30 si veste di rosa per il #CES2018 - planetmobileblg : #LGV30 si veste di rosa per il #CES2018 - HDblog : LG V30 si veste di rosa lampone al CES - daga_la : #LG V30 si veste con una nuova colorazione Raspberry Rose - SmartphoneLabit : #LGV30 si veste con una nuova colorazione Raspberry Rose Scopri di più su - Tech4D_ : LG V30 si veste di rosa per il CES 2018. La nuova variante arriverà anche in Europa -

Leggi la notizia su planetmobileitalia

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Mancano veramente pochi giorni. A partire dal 9 gennaio fino al 12, Las Vegas sarà il palcoscenico di tanta innovazione tecnologica, sia per quanto riguarda gli smartphone che i computer che tanti altri settori. Seppur non si sa con precisione quale sarà la novità più importante, alcuni particolari si conoscono già. Ad esempio, sappiamo per certo che Samsung mostrerà al pubblico il suo nuovo Exynos 9810 e che LG sfoggierà il suo V30 in una nuova interessante colorazione. Raspberry Rose L’azienda coreana, infatti, non presenterà il G7 in quest’evento (molto probabilmente casa sua sarà al MWC) ma darà modo alle persone di vedere il suo LG V30 sotto un altro punto di vista. Secondo quanto dichiarato da più testate, questo fantastico device presentato il 31 agosto 2017 arriverà al CES con una nuova colorazione chiamata Raspberry Rose. Si tratta di un colore per lo più femminile ...