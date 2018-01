Lettera aperta dall' Ascalesi | non accorpate i reparti al Pascale

Reggio : Anassilaos - Lettera aperta a Falcomatà e Irtpo per l'inserimento nel programma filatelico 2018 di una emissione dedicata a Tommaso ... : ... circola in Europa e nel Mondo portando ovunque, come nel caso di Campanella, la storia, la cultura e insomma la civiltà di una Nazione e, nel nostro caso, di una Regione e di una Città. Per questo ...

Roma - cadavere sotto il ponte Duca D'Aosta - in tasca Lettera di dimissioni da ospedale : aperta un'inchiesta : E' morto il giorno di Natale fra cumuli di rifiuti sotto ponte Duca da Osta, il lato di piazza Mancini. Era un clochard nordafricano cinquantenne. E' stato un altro 'clochard' a chiamare il 112, ...

Cantina Settesoli - Lettera aperta di Salvo Ognibene a Vito Varvaro : 2.000 persone che non servono a farsi pubblicità ma che ci ricordano, ogni giorno, il valore dello stare insieme, la solidarietà, la democrazia, l'unione e non la politica dell'uomo solo al comando. ...

'Questo partito è una casa aperta'. La Lettera di 23 dirigenti Pd all'estero che restano nel partito : Siamo convinti che la nostra comunità di italiani all'estero, più di 4.000.000 sparsi nel mondo, meriti non solo attenzione, ma soprattutto adeguata rappresentanza politica". "Per quanto critici nei ...

"Questo partito è una casa aperta". La Lettera di 23 dirigenti Pd all'estero che restano nel partito : "Questo Pd è una casa aperta". Lo rivendicano 23 dirigenti del Pd all'estero - in Europa e Usa - in una lettera con la quale rispondono a un gruppo di colleghi che hanno deciso di lasciare il partito."Siamo dirigenti locali del Pd nel mondo, segretari di circolo e di federazione e responsabili di varie associazioni di rappresentanza - premettono - impegnati da anni nei nostri paesi di riferimento a rappresentare e tutelare la ...

Media : Lettera aperta a Boris Johnson con consigli utili per il suo viaggio in Russia - : Innanzitutto, Bryant consiglia a Johnson di non portare con sé un telefono cellulare o un altro dispositivo con accesso a Internet, perché sarà sicuramente violato e trasformato in uno strumento di ...

Lettera aperta di Andrea Argiolas - ex vice presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak - al presidente del CONI Malagò : 'Io - escluso ... : A lei presidente, l'augurio più alto, quello di portare l'intero movimento sportivo come esempio per tutta la Nazione, ovvero riuscire nel compito di mutuare nella politica… ed in primis in quella ...

Lettera aperta a Paolo Gentiloni : riconosci lo Stato di Palestina come decise il Parlamento due anni e mezzo fa : Caro Paolo Gentiloni,in queste ore il Medio Oriente è una polveriera. Riprende l'insopportabile conta dei morti e dei feriti e la spirale rischia di non fermarsi per molte settimane. Sono ore di ansia che attraversano le cancellerie di mezzo mondo perché la scelta di Trump ha spiazzato tutti. Eppure era scritta nelle parole che aveva pronunciato nel corso delle elezioni presidenziali. Ed era ampiamente prevedibile visto l'ampio ...

Di Maio : 'Resto capo politico anche se perdiamo'. E scrive una Lettera aperta a Macron : ' Probabilmente - scrive Di Maio a Macron - l'opinione che Lei si è venuto via via costruendo nei confronti della prima forza politica italiana è influenzata da una forte propaganda da parte di certo ...

Lettera aperta al Presidente Macron : di Luigi Di Maio Egr. Sig. Presidente Macron, il Movimento 5 Stelle avrà modo di raccontarLe e spiegarLe chi siamo davvero, cosa vogliamo e come vediamo il futuro dell’Europa e dell’Italia nello scenario internazionale. Probabilmente l’opinione che Lei si è venuto via via costruendo nei confronti della prima forza politica italiana è influenzata da una forte propaganda da parte di certo giornalismo e dalle cose che Le riferiscono i politici ...

Consulenti finanziari. L'organismo e' illegittimo. Lettera aperta di Aduc al ministro dell'Economia : La legge prevede che lo statuto di questa associazione privata sia approvato dal Ministero dell'Economia e della finanza. Per questo, oggi, abbiamo inviato una Lettera aperta al ministro Pier Carlo ...

Sinistra - come ridurre un dibattito secolare a una critica al Pd. Lettera aperta a Ezio Mauro : In un dibattito pubblico imbarbarito ma soprattutto banalizzato, vediamo se si riesce a polemizzare, duramente ma con assoluto rispetto, almeno con un osservatore galantuomo e relativamente affine come Ezio Mauro. In un suo articolo su Repubblica Mauro […] pone la questione delle prospettive della Sinistra, con una critica al Pd che ci si sarebbe atteso ponesse in discussione la questione storica delle “due sinistre” italiane. […] Non esiste, ...

Lettera aperta a Gentiloni e alla Boschi sui minori che non interessano a nessuno : Egregio presidente del Consiglio Gentiloni, egregia sottosegretaria Boschi,ho scelto di scrivervi oggi – dopo mesi di attesa e di speranza – perché oggi, 20 novembre, si celebra la giornata mondiale dei diritti dei bambini e delle bambine.Il lavoro minorile nel nostro Paese corre sottotraccia, come quello denunciato da Save the Children che suggerisce oltre 350mila minori sfruttati. Eppure c'è anche un lavoro che vede ...