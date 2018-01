: L'esperto, in #Italia pochi centri specializzati per la cura delle #neuropatie - BinaryOptionEU : L'esperto, in #Italia pochi centri specializzati per la cura delle #neuropatie - Adnkronos : L'esperto, in #Italia pochi centri specializzati per la cura delle #neuropatie - Sicinform : L'esperto, in Italia pochi centri specializzati per la cura delle neuropatie - StraNotizie : L'esperto, in Italia pochi centri specializzati per la cura delle neuropatie - gratisit : Arazum.it - sito di annunci gratuiti in tutta Italia: Arazum è il sito di annunci gratuiti online per vendere o cer… -

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Intorpidimento e bruciore, scosse elettriche e sensazioni come di punture o lacerazioni: sono i tipici sintomi ‘spia‘ del dolore neuropatico, che indicano un danneggiamento, diretto o indiretto, della parte del sistema nervoso deputata alla trasmissione degli impulsi degli stimoli dolorifici. Un condizione che determina “sofferenza nel paziente, non solo per via del dolore, ma anche per la difficoltà di arrivare a dare un nome alla propria malattia“, spiega all’AdnKronos Salute Rocco Liguori, direttore dell’Unità operativa complessa di Clinica neurologica dell’Università di Bologna. Una diagnosi approfondita per determinare l’origine del disturbo è quindi di fondamentale importanza, tuttavia gli esami specifici, purtroppo, non sono disponibili uniformemente su tutto il territorio nazionale. “Oltre al nostro centro, ince ne ...