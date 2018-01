Lega Serie A | Tavecchio conferma | “approvato bando per i diritti tv”

Serie A. la Lega approva il bando per i diritti tv 2018/21 : MILANO - Con 18 club a favore e due astenuti, l'assemblea della Lega Serie A ha approvato il bando per la vendita dei diritti tv domestici del triennio 2018/21 rivolto agli operatori tradizionali (...

Serie A - la Lega approva il bando per i diritti tv 2018/21 : Con 18 club a favore e due astenuti, l’assemblea della Lega Serie A ha approvato il bando per la vendita dei diritti tv domestici del triennio 2018/21 rivolto agli operatori tradizionali (satellitare, digitale terrestre e Internet), nonché un bando subordinato, destinato agli intermediari finanziari indipendenti. Secondo quanto risulta, ad astenersi sono stati Napoli e Roma. […] L'articolo Serie A, la Lega approva il bando per i ...

Assemblea di Lega Serie A - si va verso l’ennesimo rinvio : Va verso il rinvio l’Assemblea della Lega Calcio di Serie A, rimasta aperta dallo scorso 7 dicembre e che aveva all’ordine del giorno l’elezione della nuova governance della “Confindustria” della massima Serie italiana. Un previsto nulla di fatto, anche se una soluzione dovra’ essere trovata entro il prossimo 29 gennaio, data in cui scadra’ il mandato del commissario nominato dalla Figc Carlo Tavecchio. ...

Basket femminile - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi della stagione. Tra EuroLega - Serie A1 e Qualificazioni agli Europei 2019… : Il 2018 sarà un anno chiave per il Basket femminile, tra impegni dei club e Nazionale. La Serie A1 vivrà l’ultima fase della regular season tra gennaio e febbraio. L’ultima giornata è in programma il 18 febbraio, mentre sono ancora da stabilire le date delle fasi successive, ovvero il Round of Challenges, playoff e playout. L’unica certezza è che la Final Four di Coppa Italia si giocherà nel weekend di 24 e 25 febbraio. Gennaio ...

Basket - scontro Fip-Lega sugli stranieri in Serie A? Proposto il 6+6 con la luxury tax o 7+5. E lo spazio per gli italiani… : Egidio Bianchi, Presidente della Lega Basket, ha illustrato i punti chiave del progetto presentato alla Federazione Italiana Basket. I punti chiavi sono subito stati elencati: “Controlli, società franchigia, eleggibilità, premialità, salary cap e impianti“. Il clou riguarda naturalmente l’eleggibilità e l’utilizzo degli stranieri nel nostro campionato. Sono state proposte due formule: il 6+6 con sei stranieri senza ...

Basket - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi della stagione. Tra EuroLega - NBA - Serie A e Qualificazioni Mondiali… : Il 2018 è alle porte. Sarà un anno da non perdere per gli appassionati della palla a spicchi, con tantissime partite per tutti i gusti. Si comincerà già il primo giorno del nuovo anno, quando scenderà in campo la Serie A. La regular season del massimo campionato italiano proseguirà fino al 9 maggio 2018: il girone d’andata terminerà il 14 gennaio, determinando le otto che si giocheranno la Coppa Italia, in programma a Firenze dal 15 al 18 ...

Su PornHub vengono caricati ilLegalmente film e serie come Star Wars e Games of Thrones : ... si è reso conto che il musical Hamilton , che ricostruisce le vicende storiche di Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, era facilmente visualizzabile in streaming su Porn ...

Game of Thrones è la serie tv più scaricata ilLegalmente nel 2017 : Indietro 29 dicembre 2017 ROMA – Per il sesto anno di fila Game of Thrones si aggiudica lo scettro di serie tv più scaricata illegalmente.Anche nel 2017 lo show di HBO ha scalzato The Walking Dead, che da anni si accontenta del secondo posto.La classifica delle serie tv più scaricate è stilata ogni anno da […] L'articolo Game of Thrones è la serie tv più scaricata illegalmente nel 2017 sembra essere il primo su NewsGo.

Le 10 serie tv più scaricate ilLegalmente nel 2017 : Al primo posto c'è la stessa degli ultimi sei anni e dietro un po' di conferme e qualche nuovo arrivo (e no, niente "Twin Peaks") The post Le 10 serie tv più scaricate illegalmente nel 2017 appeared first on Il Post.

CASAL DI PRINCIPE " Diamo voce all'arte - si chiude la serie di spettacoli al Parco della Legalità : un grande successo - peccato essere stati snobbati dall'assessore alla Cultura GUARDA LE FOTO : ssa Elisabetta Corvino, le persone hanno apprezzato e condiviso i nostri sforzi partecipando copiosamente agli spettacoli. Insomma affluenza di pubblico costante, dopo i primi spettacoli con grande ...

Lega Serie A - l'assemblea fissata per il 4 gennaio : Si terrà il 4 gennaio in seconda convocazione con inizio alle ore 13 nella sede milanese di Via Rosellini l'assemblea ordinaria della Lega Serie A. Tra i punti all'ordine del giorno - fa sapere un ...

Lega Serie A - la Figc proroga il commissariamento. Ulivieri : 'Tommasi alla Figc? Lo sosterremmo' : Il consiglio federale della Figc ha approvato la proroga del commissariamento della Lega di Serie A in capo a Carlo Tavecchio, attuale presidente dimissionario della Federcalcio. La proroga, che ha ...

Figc - approvato il commissariamento della Lega Serie A fino al 29 gennaio : Il consiglio federale della Figc ha approvato la proroga al commissariamento della Lega Serie A fino al 29 gennaio LaPresse / Roberto Monaldo Approvata la proroga al commissariamento della Lega di ...