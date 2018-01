Le tre rose di Eva | Luca Capuano svela la battaglia di sua moglie con il linfoma

LE tre rose DI EVA 5/ Anticipazioni - ci sarà la quinta stagione? Gli ascolti non danno molte speranze : Le tre ROSE di Eva 5, ci sarà la quinta stagione della fiction interpretata da Anna Safroncik e Roberto Farnesi? Gli ascolti non promettono nulla di buono.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 14:15:00 GMT)

Fiction Canale 5 : ultimo imperdibile appuntamento con Le tre rose di Eva 4 : Lo scorso giovedì è andata in onda la nona puntata della tanto seguita Fiction "Le tre rose di Eva 4". Aurora e Alessandro sono rimasti gli indiscussi protagonisti di questa serie tv, ma l'inserimento del nuovo personaggio Fabio Astori, interpretato dall'attore Fabio Fulco, ha diviso i fan in due: chi vuole che Aurora torni insieme ad Alessandro e chi invece la vuole insieme a Fabio. Chi verrà accontentato? Proviamo a scoprirlo insieme, ma prima ...

