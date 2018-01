Le tre rose di Eva 4 Anticipazioni ultima puntata e diretta | Alessandro è in pericolo!

LE tre rose DI 5/ Anticipazioni - ci sarà la quinta stagione? Per i fan "tanti misteri ancora da svelare" : Le tre ROSE di Eva 5, ci sarà la quinta stagione della fiction interpretata da Anna Safroncik e Roberto Farnesi? Gli ascolti non promettono nulla di buono.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 22:00:00 GMT)

Le tre rose di Eva finisce qui? : Le Tre Rose di Eva 4 - Anna Safroncik Il pubblico di Canale 5 si prepara a vedere stasera l’atto finale de Le Tre Rose di Eva 4: nella decima ed ultima puntata si scoprirà se Aurora riuscirà a salvare Alessandro, prigioniero della perfida Cristina, ma soprattutto se sposerà davvero Fabio come gli spot lasciano intuire. Un finale simbolico che aprirebbe nuovi possibili scenari per il futuro, ed infatti il pubblico si chiede se ci sarà o ...

Le tre rose di Eva 4 - anticipazioni puntata 4 gennaio 2018 : l'amore tra Aurora e Alessandro vince - info streaming : Anche la nuova puntata con la resa dei conti, si prospetta molto avvincente e ricca di colpi di scena da seguire su Canale 5 ma anche in diretta streaming sul portale di Mediaset o tramite app per ...

Le tre rose di Eva : Luca Capuano svela la battaglia di sua moglie con il linfoma : Oggi la nostra rubrica sulle anticipazioni televisive non si interesseranno ad una puntata in particolare de Le tre rose di Eva, ma ad un suo protagonista. Questa volta il caro Edoardo Monforte, l'odiato fratello di Alessandro interpretato dall'attore Luca Capuano, ha rubato lo scettro all'attesa del gran finale di serie. Come anticipato Alessandro e Aurora diventeranno finalmente marito e moglie, mentre Tessa e Camerana si diranno addio ...

Le tre rose Di Eva 5 ci sarà? Anticipazioni quinta stagione : Le Tre Rose Di Eva 4 saluta il suo pubblico con la decima e ultima puntata della quarta stagione in onda giovedì 4 gennaio 2018 su Canale 5. Si tratta di un addio per la fiction con protagonisti Anna Safroncik e Roberto Farnesi o ci sarà Le Tre Rose Di Eva 5? Ecco tutto quello che sappiamo per ora. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN DIRETTA, STREAMING E REPLICA Leggi anche trama e Anticipazioni di tutte le puntate di Le Tre Rose Di ...

Sacrificio nel finale de Le tre rose di Eva 4 : chi morirà nell’ultima puntata del 4 gennaio? : Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato e tra qualche ora scopriremo cosa succederà nel finale de Le Tre Rose di Eva 4. La fiction di Canale 5 con Roberto Farnesi e Anna Safroncik ci ha intrattenuto per ben dieci settimane e se in un primo momento si era gridato al "miracolo" per via di un ritorno ai fasti di un tempo e della prima stagione, gli ascolti pian piano sono calati finendo nel buco nero che Mediaset ormai ha aperto da almeno ...

Le tre rose di Eva 4 – Decima e ultima puntata del 4 gennaio 2018 – Anticipazioni e trama. : Decima e ultima puntata stasera con Le tre rose di Eva, la fiction di Canale5 giunta alla quarta stagione. Ascolti bassi, dopo il buon esordio la fiction si è stabilizzata intorno al 12% di share. Le tre rose di Eva 4 | ultima puntata giovedì 4 gennaio 2018 Alessandro è ancora rinchiuso nella cella di […] L'articolo Le tre rose di Eva 4 – Decima e ultima puntata del 4 gennaio 2018 – Anticipazioni e trama. sembra essere il primo su Un ...

