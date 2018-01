Le Storie di Instagram direttamente su WhatsApp | ecco l’ultima trovata di Facebook

Cambiare font alle Storie Instagram : Instagram è divenuto uno strumento così potente che ogni suo piccolo cambiamento suscita un enorme interesse, e da quando è possibile Cambiare font alle Storie Instagram abbiamo raccolto tante richieste di aiuto da parte dei suoi utenti. In realtà avrete notato metodi diversi di scrittura non solo nelle Storie Instagram, ma anche nei commenti, nei post e addirittura nella descrizione del profilo. In questa guida vi riveleremo come è possibile ...

Vedere le Storie Instagram anonimamente : Udite udite utenti social di tutto il mondo! Finalmente è possibile visualizzare anonimamente le storie Instagram in assoluta tranquillità. Grazie ad un plugin per Google Chrome potremo visualizzare tranquillamente le storie degli utenti senza essere scoperti. L’unica pecca di questo metodo è che è compatibile solo con la versione desktop di Instagram. Vediamo insieme come utilizzare quest plugin. Come visualizzare le storie di Instagram ...

Shawn Mendes : le sue ultime Instagram Stories ti faranno rimanere senza fiato : Dopo un breve stop, Shawn Mendes è ritornato a pubblicare delle Instagram Stories. E questa volta ha veramente esagerato. via GIPHY Sei avvisata: dopo averle viste ti immamorerai definitivamente di lui! Camicia a quadri rossa e blu, ciuffo ribelle, gote rosse e uno sguardo che non ti lascia scampo. Shawn Mendes nelle ultime Instagram Stories è tornato a suonare la sua chitarra e a cantare una dedica super aww ai suoi fan. Guarda qui sotto ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - l'Instagram Stories è a luci rosse : si toglie il reggiseno... : Cecilia Rodriguez davanti ai fornelli in cucina: fin qui niente di strano nella Instagram Stories del fidanzato Ignazio Moser. Le immagini sono però a luci rosse perché si vede...

Instagram Non Carica Video E Storie : Cosa Fare? : Instagram non Carica le Storie Video? Instagram non fa partire la riproduzione dei Video o delle Storie? Ecco Cosa fare per provare a risolvere Instagram Non Carica Video E Storie Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi ha visto una crescita esponenziale a livello mondiale […]

Come mettere in evidenza le Storie Instagram : Il noto social network ha introdotto la possibilità di mettere in evidenza le storie sul nostro profilo. Dopo l’introduzione dell’Archivio, ovvero la possibilità di salvare le foto in un archivio e non direttamente nella galleria, Instagram ha introdotto questa nuova funzionalità. Essa ci permette di fissare delle storie sul nostro profilo. L’utente che visiterà il nostro profilo quindi, oltre alle nostre foto, potrà ...

Instagram - e se le Stories si potessero archiviare? Ecco due nuove funzionalità Video : I social network oramai sono strumenti utilizzati da molti utenti #Smartphone, stanno infatti diventando le principali forme di comunicazione ma anche una modalita' di svago sempre più apprezzata. Uno dei social con più iscritti è Facebook, vero e proprio apripista dei social network: attualmente però sta acquisendo sempre più importanza #Instagram, il social che valorizza al massimo le immagini. Se prima però era unicamente utilizzato per ...

Week in Social : da Messenger Kids alle nuove Stories di Instagram : Nell' ultimo rapporto di Snapchat sul suo pubblico, la app ha infatti rilevato che gli Snapchatter guardano, partecipano e trasmettono in streaming contenuti attinenti allo sport, più di quelli che ...

Instagram Stories Archive E Highlights : Tutto Quello Che Devi Sapere : Instagram lancia le funzioni Highlights e Archive, per salvare le Storie o ricondividere Storie del passato. Quello che Devi Sapere su Instagram Stories Archive E Highlights Instagram Stories Archive E Highlights Instagram lancia le funzioni Highlights e Archive, per salvare le Storie. Ecco Tutto Quello che Devi Sapere. Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano […]

Addio Stories usa e getta : Instagram introduce quelle a "tempo indeterminato" : Chiunque si diverta ad utilizzare le Stories di Instagram sa che queste ultime, foto o video che siano, si cancellano dopo 24 ore. La prassi, però, potrebbe cambiare: l'applicazione ha infatti aggiunto due nuovi strumenti che consentiranno di salvare le Stories in modo permanente. Uno sarà "Archive", ovvero l'archiviazione, e sarà ad uso privato, l'altra, "Highlights", permetterà di inserire le Storie più belle ...

Instagram introduce due novità per le Storie : archivio e contenuti in evidenza : Instagram aggiunge due novità per le Storie: l'archivio e i contenuti in evidenza, due novità che potranno tornare utili agli utilizzatori L'articolo Instagram introduce due novità per le Storie: archivio e contenuti in evidenza è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Guardare Le Storie Di Instagram Senza Farsi Vedere : Vuoi Guardare le Storie di Instagram di un account o di una persona Senza farti Vedere, Senza apparire e Senza farti scoprire? Ecco come puoi fare Vedere Storie Instagram Senza apparire Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano quotidianamente Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi ha visto una crescita esponenziale a livello […]

Le Storie Di Instagram Si Vedono Male E Tagliate Su Galaxy S8 : Problemi per le Storie di Instagram su Galaxy S8: si Vedono Male, Tagliate e solo in parte. Anche tu hai problemi con le Storie di Instagram su Galaxy S8? Problemi con Instagram su Galaxy S8 Come ho già detto e ribadito più volte, il Galaxy S8 di Samsung è un ottimo smartphone: bello, potente, completo, davvero un ottimo […]