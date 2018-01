' Le parlamentarie M5S sono state un successo di partecipazione' Di Maio

parlamentarie M5S - Di Maio : “Anche il comandante De Falco si candida con noi” : Il suo “salga a bordo cazzo” urlato a Francesco Schettino nella notte del naufragio della Concordia lo ha reso noto al grande pubblico. Con quella frase sono state stampate magliette, poster, gadget. E lui, invece, divenne simbolo di coraggio in contrapposizione allo stesso Schettino. Adesso, invece, sarà il comandante Gregorio De Falco a salire a bordo ma di un’imbarcazione molto diversa dalla Costa Concordia. C’è, ...

parlamentarie M5S : i nomi dei candidati ‘esterni’ Video : Si è chiusa ieri, 3 dicembre, la prima fase delle #Parlamentarie del #M5S, quelle dedicate alla presentazione delle autocandidature nei listini bloccati, in quota proporzionale, alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. I candidati ad uno scranno in parlamento con i pentastellati sono risultati migliaia, provocando un forte rallentamento un tilt del sistema secondo i critici più duri della piattaforma web Rousseau. Segno inequivocabile della ...

parlamentarie M5S - De Falco e Paragone tra i candidati : Tra i tanti attivisti che tentano l'impresa elettorale con i Cinquestelle migliaia di sconosciuti ma anche volti noti. Come il conduttore de La Gabbia su La7 e il capitano di fregata che intimò a ...

parlamentarie e candidati M5S - in campo migliaia di sconosciuti ma c'è De Falco - anti Schettino La telefonata : MILANO - Sale a bordo del Movimento uno dei militari più famosi d'Italia. Gregorio De Falco, il capitano di fregata che intimò a Francesco Schettino di risalire sulla Costa Concordia durante il ...

M5s - parlamentarie in tilt. La corsa (e i video) di precari - mamme e vip : Roma, 4 gennaio 2018 - La piattaforma web Rousseau fa flop. Troppe le autocandidature alle Parlamentarie del Movimento 5 Stelle e il sito va in tilt (anche se i vertici negano). In tanti non sono ...

M5S - voto parlamentarie in tilt : in Rete monta la protesta. I vertici negano : 'Un successo' : Tantissime persone stanno partecipando a questa prova di democrazia del M5s unica forza politica che si apre alle persone di buona volontà e le fa votare dai suoi iscritti e non dai capi di partito'. ...

Di Maio : prima le parlamentarie M5S - poi lavoriamo per regionali : Udine, 3 gen. (askanews) 'Presto avrete un nostro candidato alla presidenza della Regione e i candidati al Consiglio regionale, prima chiudiamo le parlamentarie e poi si lavora alle regionali'. Lo ha ...

M5s - voto in tilt per boom autocandidature : parlamentarie chiuse alle 17 : Il blog riferisce che soprattutto nell'ultima ora delle parlamentarie c'è stato un picco di accessi che ha causato rallentamenti al sito e che quindi si è deciso di prorogare i termini per le auto ...

M5s chiude candidature "parlamentarie" - proteste per sito lento : Roma, 3 gen. (askanews) - Una proroga della scadenza per le autocandidature alle "parlamentarie" del Movimento 5 stelle non è bastata per placare le proteste causate dal funzionamento a singhiozzo ...

M5s - sito in tilt per le parlamentarie. Scadenza prorogata - proteste sul web : Tantissime persone stanno partecipando a questa prova di democrazia del Movimento 5 Stelle, unica forza politica che si apre alle persone di buona volontà e le fa votare dai suoi iscritti e non dai ...

parlamentarie M5s/ Come si vota su Movimento5stelle.it : come e fino a quando ci si può candidare : Parlamentarie M5s, come si vota su Movimento5stelle.it: come e fino a quando ci si può candidare. Le ultime notizie sul sistema di voto dei grillini per formulare la lista cinque stelle(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 16:16:00 GMT)

M5S : Di Benedetto si candida alle parlamentarie - scelta di cuore : Palermo, 3 gen. (AdnKronos) - Chiara Di Benedetto si candida alle Parlamentarie del Movimento Cinque Stelle per le elezioni politiche di marzo. Ad annunciarlo, in diretta Facebook, è stata la stessa parlamentare uscente: "E' stata una scelta meditata, una scelta di cuore - ha detto - Le strade erano