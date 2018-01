Lazio | colpo a sorpresa de Vrij | riprende quota l' ipotesi rinnovo

Calciomercato Salernitana - Lotito pesca dalla ‘sua’ Lazio : ecco il colpo in canna : Calciomercato Salernitana – La Salernitana ha chiuso il 2017 nel peggiore dei modi con una pesante sconfitta in casa del Palermo. Nonostante un rendimento altelante e un cambio in panchina con l’arrivo di Colantuono al posto di Bollini, i granata hanno solo 4 punti di ritardo sulla zona playoff. Il mercato potrebbe essere determinante per disputare un ottimo girone di ritorno. Lotito è pronto a pescare dalla ‘sua’ Lazio ...

Alla Lazio manca il colpo del ko - con l'Inter è pari senza reti : Inter-Lazio termina senza reti ma non sono mancate le emozioni. Nel complesso Lazio superiore all'Inter che poche volte ha messo in difficoltà Strakosha, al contrario la squadra di Inzaghi...

OSCAR 2017 – La riveLazione italiana dell’anno è… La top 10 : le magie di Dell’Aquila - l’esplosione di Quadarella - colpo Pizzolato : Il 2017 è stato un anno meraviglioso per lo sport italiano che ha vissuto e ammirato tantissimi successi. Come da tradizione OA Sport conferisce i suoi premi e onora i migliori atleti azzurri della stagione che si sta per concludere con i consueti OSCAR. Arriva il momento della speciale classificata riservata alla rivelazione italiana dell’anno. Una top 10 tutta azzurra, composta da atletiche sono esplosi proprio nel corso di questa annata e che ...

Lazio - Inzaghi svela : “ecco il colpo di mercato che ho chiesto a Babbo Natale” : “Primo tempo in sofferenza? Avevamo di fronte una squadra ben organizzata, che si e’ difesa in modo ordinato e ci ha concesso poco spazio. Una volta trovato il vantaggio, nella ripresa, ci siamo sbloccati; poi si e’ vista una bella Lazio”. Cosi’, ai microfoni di Sky Sport 24, al termine del match contro il Crotone, il tecnico dei capitolini Simone Inzaghi. “Il turn over? Per la prima volta c’erano tutti ...

Il retroscena Renzi in fibrilLazione ora teme il colpo basso di Grasso in Senato : Ora che Pietro Grasso è ufficialmente il leader di Liberi e uguali , il movimento che unisce Speranza, Fratoianni e Civati ovvero il mondo a sinistra del Pd, le grandi manovre elettorali possono ...

Coppa Italia - colpo del Cittadella : batte la Spal 2-0. Agli ottavi affronterà la Lazio : Il Cittadella si è imposto 2-0 allo stadio 'Paolo Mazzà di Ferrara per 2-0 sulla Spal. Dopo il successo del Pordenone a CAgliari, un'altra squadra di Serie A cade nel quarto turno eliminatorio di Tim ...

Inter e Juventus si contendono il grande colpo dalla Lazio Video : In casa #Inter si attende la ripresa degli allenamenti, che avverra' nella giornata di domani, per preparare al meglio la tredicesima giornata di campionato che vedra' i nerazzurri impegnati nel posticipo di domenica prossima, contro l'Atalanta, allo stadio Meazza, alle ore 20:45. La societa', però, sta studiando gia' la prossima campagna di rafforzamento per regalare al tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, i rinforzi richiesti visto che, ...

Lazio - colpo da scudetto a gennaio? L’idea di Lotito e l’incognita tattica : La Lazio sta letteralmente volando in questo avvio di campionato e qualora il cammino del club dovesse proseguire su questa falsa riga, le ambizioni laziali potrebbero crescere decisamente. Il sogno di lottare per le prime posizioni prosegue dunque e potrebbe essere ‘alimentato’ dal mercato di gennaio. Il presidente Lotito infatti, contrariamente alla fama ingiusta di “tirchio”, ha rivelato di voler intervenire per ...