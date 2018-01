Laura Freddi ha partorito | «È nata Ginevra»

Laura Freddi è diventata mamma : è nata la sua prima figlia : Laura Freddi mamma dopo il Grande Fratello Vip: è nata Ginevra Laura Freddi ha finalmente realizzato uno dei suoi più grandi sogni, quello di diventare mamma. Nel corso della sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip, la donna parlò più e più volte del desiderio di avere un figlio dal suo compagno e […] L'articolo Laura Freddi è diventata mamma: è nata la sua prima figlia proviene da Gossip e Tv.

Laura Freddi è mamma/ Foto - è nata Ginevra - felicità sui social : ecco quanto pesa e come sta : Laura Freddi è diventata mamma, nella giornata di ieri è nata la piccola Ginevra, ecco la Fotografia con il fiocco rosa e l'estrema gioia della conduttrice romana.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 10:49:00 GMT)

Daniele Bossari risponde a Laura Freddi : Il vincitore del “GF Vip” Daniele Bossari ha commentato le dichiarazioni di Laura Freddi, al centro di polemiche per un’intervista dove parlava della sua passata storia d’amore proprio con il conduttore, usando parole forti. È emerso che l’intervista risaliva a ben 16 anni fa. L’ex gieffino Bossari a “Fanpage”, si dice tranquillo verso la Freddi, consapevole che quelle parole appartengono al passato: “Il caso non esiste. Quella era un’intervista ...

Daniele Bossari replica alle dichiarazioni di Laura Freddi : 'Ecco come è finita tra noi' : Dopo il polverone alzato dalle dichiarazioni di Laura Freddi , arriva un intervento chiarificatore di Daniele Bossari . Il vincitore del Grande Fratello Vip è tornato infatti sulle affermazioni della ...

DANIELE BOSSARI E Laura Freddi / Il vincitore del Grande Fratello Vip 2 : "Tra noi ci sono affetto e rispetto" : DANIELE BOSSARI, fresco vincitore del Grande Fratello Vip, si è espresso riguardo il suo rapporto con LAURA FREDDI, confermando come i problemi del passato siano solo un lontano ricordo.(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 10:21:00 GMT)

Daniele Bossari parla per la prima volta della storia con Laura Freddi : Bossari e Laura Freddi: la replica di Daniele alle dichiarazioni dell’ex fidanzata Le dichiarazioni di Laura Freddi su Daniele Bossari hanno sollevato un vero e proprio polverone. A calmare le acque ci ha pensato il vincitore del Grande Fratello Vip che, per la prima volta, ha deciso di parlare dell’ex fidanzata e prendere le sue […] L'articolo Daniele Bossari parla per la prima volta della storia con Laura Freddi proviene da ...

MARIA PIA TIMO E Laura Freddi / La futura mamma "ammonita" da Ernst Knam (Bake Off Italia Celebrity) : Le showgirl MARIA Pia TIMO e LAURA FREDDI sono protagonisti della seconda puntata del talent culinario Bake Off Italia Celebrity condotto da Benedetta Parodi su Real Time.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 21:20:00 GMT)

VINCITORI BAKE OFF ITALIA CELEBRITY EDITION 2017/ Chi trionferà? Laura Freddi mamma ai fornelli! : VINCITORI BAKE Off ITALIA CELEBRITY EDITION 2017: secondo ed ultimo appuntamento con Benedetta Parodi. Quale coppia porterà a casa la vittoria? Laura Freddi e Maria Pia Timo in pole.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 16:13:00 GMT)

Maria Pia Timo e Laura Freddi / La polemica su Bossari : "Non devo chiedere scusa" (Bake Off Italia Celebrity) : Le showgirl Maria Pia Timo e Laura Freddi sono protagonisti della seconda puntata del talent culinario Bake Off Italia Celebrity condotto da Benedetta Parodi su Real Time.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 15:29:00 GMT)

VINCITORI BAKE OFF ITALIA CELEBRITY EDITION 2017/ Chi trionferà? Laura Freddi e Maria Pia Timo in pole : VINCITORI BAKE Off ITALIA CELEBRITY EDITION 2017: secondo ed ulTimo appuntamento con Benedetta Parodi. Quale coppia porterà a casa la vittoria? Laura Freddi e Maria Pia Timo in pole.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 12:00:00 GMT)

MARIA PIA TIMO E Laura FREDDI/ Le frecciate all’ex Daniele Bossari (Bake Off Italia Celebrity) : Le showgirl MARIA Pia TIMO e LAURA FREDDI sono protagonisti della seconda puntata del talent culinario Bake Off Italia Celebrity condotto da Benedetta Parodi su Real Time.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 07:20:00 GMT)

Bake Off Italia-Celebrity edition 2017 - anticipazioni puntata del 15 dicembre : concorrenti sorelle Laura Freddi-Fabio Troiano-mamma di Chiara Ferragni... : Venerdì 15 dicembre alle 21.10 su Real Time (canale 31) andrà in onda la seconda e ultima puntata di Bake Off Italia-Celebrity edition 2017.Conduce Benedetta Parodi mentre i tre giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara si troveranno a giudicare 16 coppie composte da personaggi famosi.prosegui la letturaBake Off Italia-Celebrity edition 2017, anticipazioni puntata del 15 dicembre: concorrenti sorelle Laura Freddi-Fabio ...

Laura Freddi smentisce l'intervista contro Bossari : "Hanno ritirato fuori cose di 16 anni fa" : Laura Freddi si difende sui social contro chi l'ha attacca duramente dopo l'intervista pubblicata dal settimanale Di Più in cui attaccava duramente Daniele Bossari. "Cari...

Laura Freddi : la verità sulla relazione con Daniele Bossari : Al Grande Fratello Vip è venuto fuori che il vincitore, Daniele Bossari, anni fa ha avuto una storia con Laura Freddi, tanto che sul settimanale Di Più è stata pubblicata un'intervista alla showgirl in merito alla fine della relazione con il conduttore di Mistero. Il tutto è stato tirato fuori solo adesso, ma risale a sedici anni fa, tanto che la Freddi ha smentito di aver rilasciato quell'intervista in tempi recenti, ma ciò non è bastato ...