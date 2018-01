Laura Freddi è mamma Foto | è nata Ginevra | video | il giornalista Roberto Alessi si sente

Laura Freddi ha partorito : «È nata Ginevra» : Sperava che non nascesse il giorno della Befana e Laura Freddi è stata accontentata: la sua Ginevra è arrivata il 3 gennaio. https://www.instagram.com/p/BdhaahTDzLE/?taken-by=LauraFreddiofficial La notizia, come ormai è prassi tra i personaggi famosi, arriva via social, direttamente dalla neo mamma, che ha pubblicato una foto del fiocco nascita della piccola, arrivata alle 9,33. Una (non c’è dubbio) bella bambina di 3 chili e 670 grammi, ...