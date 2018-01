L' amministrazione Trump contro la legalizzazione della marijuana

Gli investigatori che stanno indagando su Trump e la Russia hanno ottenuto migliaia di email dei funzionari dell’ amministrazione : La squadra investigativa del procuratore speciale Robert Mueller, che sta indagando sui rapporti tra il comitato elettorale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la Russia , e su eventuali interferenze russe sulla campagna elettorale, ha ottenuto decine di migliaia The post Gli investigatori che stanno indagando su Trump e la Russia hanno ottenuto migliaia di email dei funzionari dell’amministrazione appeared first on Il Post.

Secondo il Washington Post l'amministrazione Trump ha chiesto alla più importante agenzia di sanità pubblica di non usare alcune parole nei documenti - tra cui "feto" e "transgender" : Secondo il Washington Post, l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al Centers for Disease Control and Prevention (CDC), il più importante organo di controllo sulla sanità pubblica americana, di smettere di usare una lista di sette parole nei