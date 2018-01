La vita in carcere di Igor | non parla con nessuno | salta l’ora d’aria e legge la Bibbia

Igor in carcere - vita da eremita : "Non parla - legge la Bibbia". E la figlia di una vittima commenta così : «Meglio tacere». così su Facebook Francesca Verri, figlia di Valerio, la guardia ecologica volontaria uccisa da Norbert Feher l'8 aprile nel Ferrarese, commenta le notizie...

Giorgia Meloni attacca il Pd e Andrea Orlando : 'La legge che evita il carcere a chi scippa e deruba gli anziani' : Giorgia Meloni cannoneggia contro il Pd e il governo. In particolare, cannoneggia contro gli ' ultimi regali ' dell'esecutivo, ossia 'niente carcere per chi commette reati con pena fino a 4 anni, solo ...

Natale - dal carcere i regali contro la recidiva. E gli oggetti raccontano storie di vita di chi vuole il riscatto : I “nuovi” regali di Natale contro la recidiva e a sostegno dell’inclusione di detenuti ed ex carcerati nella società. Bottiglie di vino, barattoli di marmellata, differenti tipi di panettoni, borse, cashmere, corone dell’avvento, cioccolata, grembiuli gourmet ma anche calendari e cartoline colorate, oltre a fiori e piante e molto altro ancora. Tante produzioni, alcune realizzate anche a mano e in maniera artigianale, che raccontano “storie ...

Quando il lavoro rende liberi. Dal carcere alla vita : «Il carcere non deve chiudersi su se stesso. Se manca un orizzonte aperto sei su un’isola, com’era un tempo a Pianosa, all’Asinara». Luigi Pagano, che a Pianosa e all’Asinara ci è stato da vice direttore, comincia da qui. Da quelle fortezze impenetrabili, sbarrate al mondo esterno, esattamente il contrario di quello che lui vorrebbe vedere e per cui lavora da una vita. Dopo un periodo romano (era vice capo dipartimento ...

Fabrizio Corona riparte dal calcio : la nuova vita in carcere : Fabrizio Corona è diventato un "top player" della squadra di calcio di San Vittore. L'ex agente fotografico è in carcere dal 10...

Condanna Robinho - la strategia del brasiliano per evitare il carcere! : Nella giornata di ieri è arrivata la notizia della Condanna a 9 anni di carcere per Robinho per violenza sessuale. Il fatto risale al 2013, quando l’attaccante vestiva la maglia del Milan, e si sarebbe svolto in una discoteca lombarda ai danni di una ragazza rumena. Attraverso i suoi legali, però, il brasiliano ha fatto sapere di essere innoncente e ora sta studiando una strategia per evitare di finire in carcere qualora la pena venisse ...

Cos'è Tolmezzo e come si svolge la vita nel carcere dove sarà trasferito Roberto Spada : (Articolo aggiornato il 18 novembre 2017 alle 11,32) Roberto Spada sarà presto trasferito al carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, vicino a Udine. Il 42enne, titolare di una palestra e fratello del boss Carmine, è detenuto a Regina Coeli dal 9 novembre per aver aggredito a Ostia il giornalista del programma Rai "Nemo-Nessuno Escluso", Daniele Piervincenzi e il filmmaker Edoardo Anselmi. Roberto Spada ...

Una vita Anticipazioni 11 novembre 2017 : Mauro ricondotto in carcere : Il poliziotto non riuscirà a strappare Teresa dalle grinfie di Humidad, la quale tenterà addirittura di incastrarlo.

Ostia - niente carcere per Spada : ecco perché |Gabrielli : gravità eccezionale - nuove misure : Lesioni gravi (e non gravissime) e mancanza della flagranza del reato: il fratello del boss che ha selvaggiamente picchiato un reporter della Rai e il suo operatore potrebbe non andare in cella. E, nel mentre, in Rete c'è chi lo difende. Anzi, che lo esalta.

Cose recluse - mostra fotografica da Alec racconta la vita in carcere : Commenta Alessandro Prandi, garante comunale albese: "Quest'edizione di Vale la pena intende mettere al centro della riflessione l'economia penitenziaria e il lavoro svolto dai detenuti fuori e ...

Pietro Maso - la nuova vita dopo il carcere : ecco dove vive e cosa fa ora : BELLUNO - Pietro Maso, il 46enne veronese di San Bonifacio, che ha scontato 22 anni di carcere per aver ucciso i genitori, ora vive in città e fa il giardiniere . Esattamente a Levego in via Vena d'...

La creatività della stilista Rosita Onofrio entra in carcere : Sono le forme geometriche a ispirare la collezione ideata da Rosita Onofrio realizzata dalle detenute del carcere di San Vittore.

'L affettività in carcere è un diritto fondamentale. Per questo siamo in sciopero della fame' : ROMA - ' Il caso delle due detenute di Roma che si sono sposate e occupano la stessa cella non può restare un precedente isolato'. Rita Bernardini, coordinatrice della presidenza del partito radicale, ...