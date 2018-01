Catherine Spaak - una testimonianza per Agrigento capitale della cultura : L'attrice Catherine Spaak fa un endorsement a favore della candidatura di Agrigento a capitale della cultura italiana, titolo attualmente in possesso di Palermo. E fo con una testimonianza che tira in ...

La gioia di una nascita dopo oltre tre anni di terapie : la testimonianza di una coppia che con il supporto della fede e l’aiuto della scienza ha superato l’infertilità : Una odissea durata tre anni e mezzo. Con attese, delusioni e crisi. Ma alla fine la maternità è arrivata e sono nati due splendidi gemelli. La storia di una coppia italo-svizzera che non ha rinunciato ad avere un figlio e, con il sostegno della fede, ha coronato il proprio sogno con il centro per la fertilità ProCrea di Lugano. Da loro un insegnamento: «Mai perdere la speranza. Davanti ad un problema di infertilità non vergognarsi, ma chiedere ...

Strage di Ustica - una nuova testimonianza fa luce sul mistero : Una testimonianza che finalmente fa luce, dopo 37 anni, su quello che è accaduto nei cieli di Ustica la notte del 27 giugno 1980, quando 81 persone morirono a bordo di un DC9 Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo. Andrea Purgatori – giornalista che si è impegnato a lungo nella ricerca della verità per una Strage rimasta troppo a lungo senza spiegazioni e colpevoli – è riuscito per la prima volta a far parlare nella trasmissione di La7 ...

Violenza e terrore - la testimonianza di una donna vittima del compagno : 'Ero diventata il suo oggetto' : Lacrime, sangue e disperazione. Questa la storia di Laura (nome di fantasia) che dopo aver subito anni di soprusi e di violenze da parte del compagno, ha deciso di fuggire e denunciare. Oggi Laura ...

Coppia sgozzata - testimonianza choc di una donna : 'Afratellanza mi perseguitava' : È stato rintracciato e fermato nel tardo pomeriggio di ieri, dai carabinieri di Cancello ed Arnone, Graziano Afratellanza, l'uomo di 40 anni che avrebbe ucciso i suoi genitori, inferendogli profondi tagli alla gola. L'uomo, secondo gli inquirenti, avrebbe sgozzato nella loro abitazione in Via Scipione l'Afriacano a Parete, suo padre e sua madre - Francesco Afratellanza 82 anni, e Antonietta Della Gatta, 78 anni - in preda alla follia, per poi ...

Valore abilitante del diploma magistrale : una testimonianza storica : Il diploma magistrale ed il suo Valore abilitante sono stati oggetto di confronto tra i docenti della scuola primaria e dell’infanzia. A tratti il confronto è divenuto anche scontro tra due categorie: da un lato i laureati in Scienze della Formazione Primaria e dall’altro i diplomati magistrali ante 2001/2002. Ma sul Valore abilitante del diploma […] L'articolo Valore abilitante del diploma magistrale: una testimonianza storica ...

New York - pick-up travolge ciclisti : 8 morti - preso attentatore 29enne. La testimonianza di una campana : «Io - affacciata sul terrore»| Video : «Sembra di essere in un film poliziesco ed invece è la realtà», dice Michelle Luisa Vertucci, salernitana di Teggiano, che si trovava ieri sera a New York, dove risiede per...