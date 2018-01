La leggenda del Pontefice donna nel film La Papessa | con Johanna Wokalek

Travolto dalle accuse - la leggenda del balletto newyorchese si è dimesso - ma nega le accuse : 'Mai stato coinvolto in cattive condotte'. ... : Travolto dalle accuse, Peter Martins ha annunciato il suo ritiro. Il 71enne danese è accusato da una ventina di ballerini. In una lettera di dimissioni ha negato tute le accuse. Il 9 dicembre è era ...

Tiro con le freccette - Rob Cross Campione del Mondo! L’ex elettricista sconfigge Phil Taylor - la leggenda saluta con una sconfitta : Rob Cross è il nuovo Campione del Mondo di Tiro con le freccette! La Finale dei World Darts Championship è stata a senso unico: il debuttante ha demolito Phil Taylor con un sonoro 7-2 (mai questo risultato era capitato in un atto conclusivo della rassegna iridata). All’Ally Pally di Londra si è scritta una pagina di storia di questo sport: il 27enne, alla prima storica partecipazione nel massimo torneo, ha sconfitto la leggenda vivente che ...

"Lo Yeti? È solo un orso" : il dna smonta la leggenda dell'uomo delle nevi : La Royal Society britannica ha esaminato le prove genetiche trovate sull'Himalaya e attribuite alla creatura leggendaria

Zaza - l’italiano senza paura che insegue la leggenda del Pichichi : Non ha una posizione comoda. Simone Zaza è tra l’incudine e il martello: cinque gol sopra ha sua Maestà Leo Messi, fianco a fianco ha il compagno di banco della Pulce Luis Suarez, dieci gol l’uno, dieci gol l’altro. Che poi gli scomodi compagni sono gli ultimi due capocannonieri della Liga spagnola. Nel campionato dei campioni Simone Zaza, «l’ignorante del gol”» come si erano ...

Paracadutismo acrobatico. Falchi Blu - il reparto leggendario dell’Aeronautica Militare : Il Paracadutismo acrobatico passa per i Falchi Blu. O, per meglio dire, nasce da una delle formazioni più ardite e leggendarie dell’Arma Azzurra nel secondo dopo-guerra i cosiddetti uomini del’ADRA (Arditi Distruttori Regia Aeronautica). Falchi Blu, appunto, le cui spettacolari esibizioni un tempo si alternavano a quelle delle Frecce Tricolori. Fullscreen01/09 Falchi Blu, il reparto leggendario dell'Aeronautica Militare02/09 Falchi Blu, il ...

Freedom - il documentario di George Michael il 25 dicembre in TV : Natale 2017 in compagnia della leggenda del pop : A un anno esatto dalla scomparsa della grande leggenda della musica internazionale, arriva in tv Freedom, il documentario di George Michael. Oggi 25 dicembre in prima tv alle 21:10 su VH1 (canale 67 del digitale terrestre) lo speciale appuntamento per ricordare la grande stella della musica pop. Freedom, il documentario di George Michael è un docu-film che racconta la storia dell'artista e della sua immensa carriera musicale. Lo stesso ...

Cantami Italia - La leggenda Continua. I miti dello sport azzurro in libreria dal 28 dicembre : La Nazione al quinto posto nel medagliere olimpico di tutti i tempi, la più grande di sempre nel mondo dei motori per Mondiali vinti in F1 (con la Scuderia Ferrari) e nel Motomondiale, che si è ...

Cantami Italia - La leggenda Continua. I miti dello sport azzurro in libreria dal 28 dicembre : Potevano forse bastare 50 eletti per raccontare la storia eroica e sublime dello sport Italiano? “Non hai messo Alberto Cova! Non può non esserci Dino Meneghin tra i grandi! E Gustavo Thoeni, Francesco Moser, etc…“, questo e tanti altri commenti ho ricevuto dalla pubblicazione, ormai risalente a due anni fa, di Cantami Italia, Le Leggende dello sport azzurro. In effetti si trattava di segnalazioni legittime. La Nazione al ...

La leggenda delle stelle di Natale mortali : (foto: Jeff J Mitchell/Getty Images) Anche quest’anno la Ail, Associazione italiana linfomi, organizza nelle piazze la vendita di stelle di Natale il cui ricavato è destinato alla ricerca scientifica su queste malattie. Non è un caso che il nome scientifico di questa pianta sia Euphorbia pulcherrima, che in latino significa bellissima: l’arbusto è ricercato per le magnifiche brattee rosse, foglie modificate che circondano il vero ...

