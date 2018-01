La gara a chi ha il pulsante e il sacchetto più lungo

Bob - Coppa del Mondo 2018 : si torna in gara ad Altenberg. I tedeschi a caccia di grandi risultati : torna in pista la Coppa del Mondo di bob dopo una lunga pausa a cavallo tra le festività natalizie e l’inizio del nuovo anno. Il massimo circuito internazionale va in scena con una due giorni tra sabato e domenica sul catino teutonico di Altenberg. Saranno proprio i padroni di casa tedeschi gli uomini da tenere più d’occhio per quanto riguarda le gare al maschile (bob a 2 e bob a 4). Nel 2 Francesco Friedrich ha conquistato ...

MotoGP - il Motomondiale 2019 si arricchisce di una gara? Ritorno in Indonesia - 21 anni fa vinse Valentino Rossi! : Il Motomondiale potrebbe arricchirsi di una nuova gara gara nel 2019. Dal prossimo anno, infatti, il calendario potrebbe fare spazio al GP di Indonesia: i progettisti stanno lavorando alla realizzazione del circuito di Palembang e l’accordo con Dorna sembra molto vicino, se non si correrà nel 2019 si parla massimo dell’anno successivo. Il team è guidato da Hermann Tilke, colui che ha disegnato moltissimi circuiti per la Formula Uno e ...

MotoGP - il Motomondiale 2019 si arricchisce di una gara? Ritorno in Indonesia - 21 anni fa vince Valentino Rossi! : Il Motomondiale potrebbe arricchirsi di una nuova gara gara nel 2019. Dal prossimo anno, infatti, il calendario potrebbe fare spazio al GP di Indonesia: i progettisti stanno lavorando alla realizzazione del circuito di Palembang e l’accordo con Dorna sembra molto vicino, se non si correrà nel 2019 si parla massimo dell’anno successivo. Il team è guidato da Hermann Tilke, colui che ha disegnato moltissimi circuiti per la Formula Uno e ...

Sprechi e appalti senza gara : il business dei migranti gestito dai privati : Il sistema di accoglienza italiano non riesce a uscire dall'emergenza. Gli interventi voluti dal ministro dell'Interno Marco Minniti hanno risolto diverse criticità, ma la situazione dell'Italia è "impietosa". Lo ha affermato la Relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul trattamento dei migranti, consegnata il 21 dicembre scorso alla Camera, dopo due anni di lavori.I CasLa Relazione ...

Bonino al Pd : 'E' falso che noi cerchiamo posti'. garante della privacy contro il sito del M5s : Continua la polemica a distanza tra la lista Più Europa e il Pd su una possibile alleanza in vista delle elezioni del 4 marzo prossimo. Intanto l'Autorità Garante chiede chiarezza e più sicurezza sul ...

208 chili di 'botti' in garage e in auto : scatta il sequestro nel Vesuviano : Sono 208 chili i botti sequestrati dai Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna durante servizi predisposti per contrastare la vendita illegale di artifizi pirotecnici. I mitari dell'arma ...

Roma - le pagelle : Manolas è una garanzia. Schick - zero luci e molte ombre : Pellegrini segna ed è il migliore della Roma. Bravo è Manolas, mentre Juan Jesus vive un pomeriggio di sbandamenti. Insufficiente, poi, è tutto l'attacco. ALISSON 6 In avvio neutralizza Politano per ...

Roma - Di Francesco : 'Pagata la poca brillantezza. Schick? Non ha fatto una buona gara' : La Roma non riesce a riscattare il ko subito allo Stadium contro la Juventus e, nell'ultima gara del girone d'andata, si fa riacciuffare dal Sassuolo. Il gol dell'ex di Pellegrini non basta per ...

Iachini : 'Con la Roma serve la gara perfetta' : 'Dobbiamo dare continuita' al percorso di lavoro che stiamo portando avanti, consapevoli del fatto che ancora non abbiamo fatto niente'. Alla vigilia della sfida di campionato con la Roma, l'ultima ...

Iachini : ''Contro la Roma serve gara perfetta'' : Il Sassuolo sta vivendo un grande momento di forma ed il suo tecnico Giuseppe Iachini non vuole abbassare la guardia in vista del match contro la Roma. L'allenatore neroverde ha parlato in conferenza ...

LIVE Sci alpino - Combinata alpina Bormio 2017 in DIRETTA : gara imprevedibile - può succedere di tutto! Paris e Fill per la sorpresa - occhio ai giovani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Ultima gara dell’anno solare per il Circo Bianco, si preannuncia grande spettacolo sulla pista Stelvio: in mattinata la discesa libera su tracciato ridotto rispetto a quello protagonista ieri, nel pomeriggio poi lo slalom che assegnerà la vittoria. Può davvero succedere di tutto e non mancheranno assolutamente le ...

Canoa velocità - Carlo Tacchini mira alla definitiva consacrazione nel 2018. Colmare l’ultimo gap per le medaglie nella gara olimpica : Due buoni quarti posti nelle gare più importanti della stagione: Carlo Tacchini nel 2017 ha conquistato due medaglie di legno agli Europei ed ai Mondiali senior di Canoa velocità nella specialità olimpica del C1 1000 metri. Il 22enne poliziotto verbanese si sta avvicinando anno dopo anno ai mostri sacri della disciplina. L’obiettivo del 2018 sarà proprio questo: cercare di raggiungere il tedesco Sebastian Brendel ed il ceco Martin Fuksa, ...

Canoa velocità - Carlo Tacchini mira alla definitiva consacrazione nel 2018. Colmare l’ultimo gap per le medaglie nella gara olimpica : Due buoni quarti posti nelle gare più importanti della stagione: Carlo Tacchini nel 2017 ha conquistato due medaglie di legno agli Europei ed ai Mondiali senior di Canoa velocità nella specialità olimpica del C1 1000 metri. Il 22enne poliziotto verbanese si sta avvicinando anno dopo anno ai mostri sacri della disciplina. L’obiettivo del 2018 sarà proprio questo: cercare di raggiungere il tedesco Sebastian Brendel ed il ceco Martin Fuksa, ...

Niente Sanremo per Vessicchio? "Non sono io a non voler andare - ma nessuno degli artisti in gara mi ha contattato" : Un altro Festival di Sanremo senza la barba del maestro Giuseppe Vessicchio. Quello che a inizio di dicembre era poco più che un dubbio scatenato da una puntata di Domenica In, trova oggi riscontro nell'intervista che il popolare direttore d'orchestra e ormai vera e propria star televisiva, ha rilasciato alla rivista Spy:nessuno degli artisti in gara mi ha contattato. Avevo presentato alcuni cantanti, ma non sono rientrati nella rosa ...