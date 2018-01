La falla dei processori era nota da un anno Intervista a Salvo Leonardi di

Una falla nei sistemi di sicurezza dei processori - a rischio i pc prodotti negli ultimi dieci anni : Intel, Amd e Arm, i tre colossi Usa, che sono il sinonimo di microchip a livello globale, sono corsi ai ripari per porre rimedio a una grave falla ai sistemi di sicurezza di tutti i processori, cioè le apparecchiature da cui dipendono tutti i pc prodotti negli ultimi 10 anni. La grave falla, secondo quanto rivela il Financial Times, potrebbe esser...

Una falla nei sistemi di sicurezza dei processori - a rischio i pc prodotti negli ultimi dieci anni : Intel, Amd e Arm, i tre colossi Usa, che sono il sinonimo di microchip a livello globale, sono corsi ai ripari per porre rimedio a una grave falla ai sistemi di sicurezza di tutti i processori, cioè le apparecchiature da cui dipendono tutti i pc prodotti negli ultimi 10 anni. La grave falla, secondo quanto rivela il Financial Times, potrebbe essere sfruttata dagli hackers per introdursi nei sistemi criptati dei big dell'high tech e ottenere ...

LIVE Nuoto - Europei Copenhagen 2017 in DIRETTA : Codia e Rivolta fuori dalla finale dei 50 farfalla : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della penultima giornata degli Europei di Nuoto in vasca corta a Copenhagen (Danimarca). Si comincia con le batterie dei 50 farfalla uomini nelle quali ritroveremo la magica coppia Matteo Rivolta e Piero Codia nuovamente in vasca e desiderosa di replicare la stupenda prestazione sulla distanza doppia. A seguire i 50 dorso femminili con Elena Di Liddo, Tania Quaglieri e Silvia Scalia in cerca del ...

Nuoto - Europei Copenhagen 2017 : Stefania Pirozzi ed Ilaria Bianchi centrano l’atto conclusivo dei 200 farfalla : Missione compiuta per Stefania Pirozzi ed Ilaria Bianchi che riescono a rientrare nella finale dei 200 delfino nella terza giornata degli Europei di Nuoto in vasca corta a Copenhagen (Danimarca). La beneventana e l’emiliana, giunte in quarta e quinta posizione nella heat n.2, hanno saputo sfruttare la batteria più veloce delle tre segnando dei crono sufficienti per essere parte dell’atto conclusivo: Pirozzi in 2’07″30 ...

Sindrome dei 'bambini farfalla' : che cos'è l'epidermolisi bollosa : l'epidermolisi bollosa, detta 'Sindrome dei bambini farfalla', è una malattia della pelle rara e di carattere genetico. In particolare, la patologia riguarda deficit o alterazioni a carico di alcune ...

Il rivoluzionario intervento dei medici modenesi che dà speranza ai "bimbi farfalla" : "È stata sicuramente una cosa importante perché è la prima volta che si fa una cosa del genere su un tessuto solido, non sul sangue". A parlare è Michele de Luca, direttore del centro di medicina rigenerativa "Stefano Ferrari" dell'Università di Modena e Reggio Emilia, all'indomani della diffusione della notizia che ha fatto il giro del mondo sulla seconda pelle di Hassan, il ...

Grande Fratello Vip 2017. Resa dei conti epica tra Grandi e Cléry. Serena : «falla finita - sei una vecchia! Ti sei rifatta le tette come le mie». Corinne : «E tu sei un baule vecchio!» : GFVip 2017 - Serena Grandi e Corinne Cléry L’avventura di Serena Grandi nella Casa del Grande Fratello Vip 2017 è durata soltanto un paio di settimane, ma l’attrice romagnola continua a far parlare di sé. Durante la settima puntata del reality è stata protagonista di un acceso diverbio con la “rivale” Corinne Cléry, che nei primi giorni da gieffina ha parlato spesso di lei (qui per saperne di più). La Grandi è stata la ...