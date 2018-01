La befana del Movimento 5 Stelle | bimbi invitati a donare giochi per i coetanei meno

"VIVA VIVA LA befana" 9° EDIZIONE – A CURA DEL GRUPPO FOLK CITTA' DI OSTUNI" : Nel corso della serata si assisterà a spettacoli di giocolieri, trampolieri, mangiafuoco, acrobatica aerea e animazione per bambini a CURA della famosa compagnia dei "Girovaghi" che da anni raccoglie ...

Weekend della befana 2018 : principali eventi in Abruzzo : Concerti, Presepi viventi, spettacoli di teatro, enogastronomia, ballo e tanto altro. Per tutte le età e per tutti i gusti. Per non perdervi il meglio, ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, ...

Maltempo in tutta Italia e sabato in arrivo la nevicata della befana : Mareggiate, raffiche di vento e bufere di neve. Il 2018 è iniziato all'insegna del Maltempo. E si contano già i primi danni e, purtroppo, anche la prima vittima. Ieri a Praiano, in Costiera Amalfitana,...

Epifania : le controverse origini storiche della befana : Chiamata Barbasa a Modena, la Vecchia a Pavia, la Redodesa o Marantega a Venezia, Berola a Treviso, la Befana, caratteristica del Bel Paese, meno conosciuta nel mondo, secondo la tradizione è una vecchietta che vola su una scopa logora per far visita ai bambini, nella notte tra i 5 e il 6 gennaio, riempendo le calze lasciate appese al camino o vicino alla finestra. La leggenda vuole che i bambini che durante l’anno si sono comportati bene, ...

"Pulcinella e la vera storia della befana" a Massafra : Tutti gli spettacoli saranno preceduti dal laboratorio gratuito di lettura creativa per famiglie "Favole e merenda", a cura del Teatro delle Forche. Alle ore 17.00, su prenotazione, nella Biblioteca ...

A Latina arriva la befana - l'appuntamento in Piazza del Popolo : La discesa dall'alto della Torre comunale sarà preceduta da musica e spettacoli di strada. La vecchina sarà protagonista di una messa in scena che prevede il "salvataggio" con l'intervento dei Vigili ...

In arrivo a Biella Riva la befana e gli spettacoli di magia del Mago Ale : spettacoli di magia con il Mago Ale e merenda per i più piccoli in attesa della simpatica vecchietta. I bambini avranno la possibilità portando con sé una calza di appenderla e come tradizione se ...

Immagini Epifania 2018 : vignette - gif per gli "auguri della befana" : Dopo aver dato il benvenuto al 2018 sta per arrivare l'ultima festività del periodo natalizio, vale a dire l'Epifania, festa cristiana celebrata dodici giorni dopo il Natale, a cui sono legate...

La befana vien di Notte sabato 6 gennaio al Teatro del Lido di Ostia : Atmosfere giocose e momenti di magico incanto vestono a festa il Teatro del Lido di Ostia che sabato 6 gennaio (dalle ore 10.30) apre le... L'articolo La Befana vien di Notte sabato 6 gennaio al Teatro del Lido di Ostia su Roma Daily News.

TERNI - 35"CORSA DELLA befana" : TERNI Sabato 6 gennaio torna il primo appuntamento podistico del nuovo anno : la 35 a edizione DELLA "corsa DELLA Befana" ; manifestazione che si svolgerà a TERNI alle ore 10,00 negli spazi ...

La tempesta della befana : Non solo carbone per i bimbi cattivi ma anche neve e freddo in arrivo per il 6 gennaio . Dopo la breve rimonta anticiclonica di questi giorni, infatti, si avvicina la tempesta della Befana . "Il ...

Celentano - il giorno della befana gli ottant'anni di un mito : ... 'Pregherò', 'Chi non lavora non fa l'amore' (che ha vinto Sanremo nel 1970), 'La coppia più bella del mondo', capolavori come 'Una carezza in un pugno', 'Azzurro' ( musica di Paolo Conte), 'Storia d'...

Arriva la befana della Croce Rossa Italiana di Lucca : Lucca Puntuale come ogni anno la simpatica vecchietta della Befana sta preparando i suoi sacchi pieni di doni da portare ai bambini di tutto il mondo. Non poteva mancare all'appuntamento la Befana che i Volontari del Comitato Provinciale della CRI di Lucca accompagneranno presso le famiglie che ne faranno richiesta per allietare la sera del 5 ...