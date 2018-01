Juventus | Khedira | “Inizio difficile | ma ora sono al top”

Juventus - Khedira lancia la sfida : 'Possiamo rimontare il Napoli' : TORINO - Ultima gara prima della sosta contro il Cagliari per la Juventus , in programma sabato 6 gennaio. Per un primo bilancio di stagione Sami Khedira ha rilasciato a Sky una lunga intervista in ...

Juventus - Khedira : 'Inizio difficile - ma ora siamo al top' : TORINO - ' Ho avuto un inizio difficile come la squadra. Non è stato facile a causa di piccoli infortuni. Ma ora fisicamente e mentalmente sono al top '. Sami Khedira ha toccato l'apice della forma ...

Var in Juventus-Torino / Video - fallo di Khedira nel gol di Mandzukic? Il precedente di Bergamo : VAR in Juve-Toro, polemiche sul fallo di Khedira. L'intervento del tedesco su Acquah ha portato al 2-0 di Mandzukic che ha deciso il derby della Mole in Coppa Italia(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 10:19:00 GMT)

VAR IN Juventus-TORINO/ Video - c’era il fallo di Khedira su Acquah sul gol di Mandzukic? : VAR in Juve-Toro, polemiche sul fallo di Khedira. L'intervento del tedesco su Acquah ha portato al 2-0 di Mandzukic che ha deciso il derby della Mole in Coppa Italia(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 00:05:00 GMT)

Juventus - Dybala ritrova il sorriso : scherzo a Khedira prima dell'allenamento : ritrovare il sorriso dopo i 90 minuti in panchina nel big match contro la Roma e tre esclusioni consecutive in campionato? Si può. Chiedere a Paulo Dybala, nemmeno entrato contro i giallorossi ma ...

Calciomercato Juventus/ News - il Bayern Monaco piomba su Khedira? (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie del club bianconero: il Bayern Monaco piomba sul tedesco Sami Khedira che probabilmente lascerà il club alla fine di questa stagione calcistica.(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 03:10:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Khedira e Marchisio preparano l’addio? (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il Paris Saint German sembra costretto a rinunciare a Massimiliano Allegri, il tecnico non si muove da Torino.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 10:40:00 GMT)

LIVE Juventus-Inter diretta in tempo reale : 0-0 - che chance per Khedira - salva Dalbert! : Luciano Spalletti LIVE Juventus-Inter risultato e cronaca della partita in tempo reale. Buonasera e ben ritrovati cari amici di Supernews! In questo sabato sera vi raccontiamo il big match della ...

Juventus - Emre Can in arrivo? A lasciare i bianconeri sarà Khedira : I tifosi della Juventus questa mattina sono stati piacevolmente scossi dalla notizia del possibile arrivo di Emre Can. “sarà bianconero all’80%”, ha dichiarato Oliver Bierhoff, uno che in quanto a calciatori tedeschi dovrebbe essere ben informato. Si tratta di un calciatore già d’altissimo livello nonostante la giovane età, insomma, sarebbe un colpo da 90 per la Juventus. C’è però qualche ‘conto’ che non ...

Juventus - Khedira : “Higuain oggi si è allenato bene” : Juventus, Khedira: “Higuain oggi si è allenato bene” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Khedira – “Quel che è certo è che Gonzalo è un grande professionista ed è molto concentrato, quindi vediamo se riuscirà a giocare. Ovviamente sarebbe positivo averlo con noi, ma qualora non dovesse riuscirci abbiamo dei grandi attaccanti che possono ...

Juventus - Khedira : 'Napoli ricco di grandissimi calciatori' : ... prossimi avversari della Juventus nello scontro diretto di venerdì: 'Hanno molti giocatori con grandi qualità in grado di decidere la partita - ha spiegato il centrocampista a Sky Sport 24 -, hanno ...

Juventus - Khedira : 'Higuain sta facendo di tutto per esserci a Napoli' : ... 'Non è semplice giocare dopo un'operazione alla mano - ha detto il centrocampista tedesco a Sky Sport - ha provato ad allenarsi oggi, non so se senta dolore, bisogna chiederlo a lui, ma sta cercando ...

Calciomercato Juventus/ Il punto di Venzo Calamassi : Dybala rimane - mentre Khedira… (esclusiva) : Calciomercato Juventus: intervista esclusiva al procuratore Venzo Calamassi sulle ultime indiscrezioni e i possibili movimenti di mercato in casa dei bianconeri. (Pubblicato il Tue, 28 Nov 2017 05:18:00 GMT)

Pagelle Juventus-Barcellona 0-0 - Champions League 2018 : Iniesta migliore in campo - male Khedira e Cuadrado - imprecisi Dybala e Alex Sandro : Juventus e Barcellona non si fanno male. Lo 0-0 finale è lo specchio realistico del match. Catalani che tengono palla ma affondano solo a sprazzi, mentre i bianconeri pensano prima di tutto a non perdere e in fase offensiva sbagliano davvero troppo. Su tutti Iniesta, migliore in campo, che si prende anche la standing ovation dell’Allianz Stadium. Nella Juve male Cuadrado e il centrocampo, mentre gli attaccanti risultano troppo ...