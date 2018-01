Juve | ufficiale il prestito di Pjaca allo Schalke | superate le visite mediche

Juve ntus - arrivederci Pjaca : ufficiale il prestito allo Schalke : È ufficiale il passaggio in prestito fino al prossimo 30 giugno di Marko Pjaca dalla Juventus allo Schalke 04. Il 22enne croato ha infatti superato le visite mediche con il club di Gelsenkirchen. A ...

CALCIOMERCATO JuveNTUS / News - ufficiale : Pjaca in prestito allo Schalke 04 (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club bianconero: la JUVENTUS ha definito il trasferimento in prestito di Marko Pjaca, che chiuderà la stagione in Germania con lo Schalke 04(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:33:00 GMT)