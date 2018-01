Juve | tutto fermo per Emre Can

Juventus-Torino - a tutto derby : cinque cose che forse non sapete : 1 di 6 Successiva TORINO - Cosa c'è meglio di un derby per iniziare il nuovo anno? Il quarto di Coppa Italia tra Juventus e Torino accende il capoluogo piemontese per il primo match del 2018. Domani ...

A tutto Buffon : chiama Donnarumma alla Juve - parla del futuro e spiega l’addio del “dispiaciuto” Bonucci : Gianluigi Buffon sta cercando di riprendersi da un infortunio che lo ha tenut fuori nelle ultime uscite della Juventus. Intanto il portierone bianconero ha dimostrato ancora una volta di non essere mai banale quando rilascia un’intervista. Interessanti le dichiarazioni alla ‘Gazzetta dello Sport’, a cominciare da un punto sul suo futuro: “Siccome non sono l’ultimo arrivato e so che posso essere ingombrante, preferisco ...

Juventus - Allegri svela tutto : “Pjanic e Cuadrado infortunati. Dybala? Ecco chi gioca e i ballottaggi” : Alla vigilia della sfida di campionato contro il Verona, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha mandato un importante messaggio ai suoi: “La Juventus non vince a Verona dal 2001. Domani dobbiamo prendere i tre punti. Altrimenti, domani si butta all’aria quello che abbiamo fatto in questo mese. Dobbiamo continuare a stare in scia al Napoli”. Il tecnico livornese ha poi annunciato l’infortunio di Cuadrado oltre ...

A tutto Buffon : "io - un soldato della Juventus. Vi svelo il segreto dei successi bianconeri" : Nel 2001 arrivai qui dal Parma e per i primi mesi mi sono sentito come di vivere in un altro mondo. Qui tutto si fa con la massima professionalità che alla fine porta tutti a migliorare'.

A tutto Bernardeschi : “Vi svelo la differenza tra la Juve e le altre squadre e il desiderio per il 2018” : Federico Bernardeschi si sta integrando al meglio nella Juventus. Allegri lo sta inserendo in maniera graduale. L’esterno di Carrara ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Sky Sport’ per parlare dei suoi primi mesi nel club bianconero con la squadra reduce dalla vittoria con la Roma: “E’ stata una vittoria importante, un segnale che abbiamo voluto dare. Chiuso nel migliore dei modi un ciclo di partite ...

Calciomercato Juventus/ News - tutto per tutto per portare Emre Can a Torino a gennaio (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Virgil van Dijk lascerà il Southampton e i bianconeri sono intenzionati a fare un tentativo per portarlo a Torino.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 17:11:00 GMT)

Juventus-Roma - Tuttosport provoca in prima pagina ma la gaffe è clamorosa : TORINO Tuttosport ha deciso di puntare sulla provocazione per presentare la partita scudetto tra la Juventus e la Roma. In prima pagina si legge 'Da romanisti perdenti a juventini vincenti' ma a molti ...

Juventus - Allegri svela tutto : gli indisponibili - i dubbi di formazione ed il caso Dybala : La Juventus in campo per il big match scudetto contro la Roma, importanti indicazioni da parte di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “gli infortunati sono Buffon, Howedes e De Sciglio. Mandzukic e Cauadrado hanno lavorato con la squadra e potrebbero essere a disposizione, valuterò oggi. La squadra sta lavorando bene, abbiamo lavorato tutta la settimana e i ragazzi sono in buona condizione. Sei decimi della squadra li ho abbastanza ...

Esclusiva CalcioWeb - l’agente di Sturaro annuncia : “Via dalla Juve a gennaio? Vi svelo tutto” : Nella sfida di questa sera tra Juventus e Genoa, valida per gli ottavi di Coppa Italia, Allegri pare intenzionato a lanciare nuovamente titolare Stefano Sturaro a centrocampo, nel suo ruolo naturale dopo alcune apparizioni sulla fascia destra. In questa stagione il numero 27 bianconero sta trovando pochissimo spazio, contattato in Esclusiva da CalcioWeb il suo agente, Carlo Volpi, ha fatto un punto della situazione in vista del mercato di ...

Bonucci-Juventus - un anno fa il difensore scriveva così : adesso tutto è cambiato : “Ho rinnovato fino al 2021! Ho scelto la casa dove sono diventato grande tra i grandi. Un solo obiettivo: continuare a vincere!”, solo un anno fa l’attuale difensore del Milan annunciava così il rinnovo del contratto con il club bianconero. Poi in pochi mesi tutto è cambiato con il trasferimento al Milan tra le mille polemiche. “L’obiettivo è diventare ancora di più leggenda di questa società, con cui quasi sette ...

Juventus, Pjanic- La Juventus ha battuto il Bologna con un secco 3 a 0 ed ha superato l'Inter in classifica. I bianconeri hanno messo nel mirino il Napoli capolista e puntano a vincere il settimo scudetto consecutivo. Il migliore in campo nel match del ...

Pjanic : 'La Juventus vuole vincere tutto'. E sulla Roma... : 1 di 3 Successiva TORINO - 'Una partita bella e importante per il nostro cammino. Siamo contenti per come abbiamo giocato nei 90 minuti e personalmente sono soddisfatto della mia prestazione e per i ...

Lucio : 'L'Inter sbagliò tutto nel 2012 - che errore andare alla Juventus' : ROMA Lucio, ex di Inter e Juventus, torna sul suo trasferimento ai bianconeri nel 2012: "Non fu una grande scelta, perché sono rimasto solo 6 mesi, ma comunque ho vinto una Supercoppa Italiana". Nell'...