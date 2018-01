Juve-Torino senza commento | la Rai attacca RaiSport | «Sconcertante atteggiamento dei

Video/ Juventus Torino (2-0) : highlights e gol. Lombardo : troppo timidi (Coppa Italia - quarti) : Video Juventus Torino (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia. I bianconeri troveranno l'Atalanta in Semifinale.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 11:28:00 GMT)

Sinisa Mihajlovic esonerato : il Torino lo saluta dopo la sconfitta con la Juventus : Il 6 gennaio contro il Bologna il Torino comincerà il suo girone di ritorno e la sua rincorsa all’Europa con un nuovo allenatore. dopo la sconfitta per 2-0 nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus, la società granata ha deciso di esonerare il tecnico Sinisa Mihajlovic. Arrivato nel giugno 2016 al posto di Gian Piero Ventura, l’allenatore serbo lascia il Toro dopo un anno e mezzo al decimo posto in classifica con 25 ...

Var in Juventus-Torino / Video - fallo di Khedira nel gol di Mandzukic? Il precedente di Bergamo : VAR in Juve-Toro, polemiche sul fallo di Khedira. L'intervento del tedesco su Acquah ha portato al 2-0 di Mandzukic che ha deciso il derby della Mole in Coppa Italia(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 10:19:00 GMT)

Pagelle / Juventus-Torino (2-0) : i voti della partita. Milinkovic Savic promosso (Coppa Italia quarti) : Pagelle Juventus Torino: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo nel derby della Mole, giocato all'Allianz Stadium e valido per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 10:11:00 GMT)

Mihajlovic - a Torino il quarto esonero. Juve bestia... bianconera : Vulcanico, schietto e mai scontato. Il personaggio Sinisa Mihajlovic faceva già discutere - dentro e fuori dal campo, per le sue posizioni sulla questione serba - quando era calciatore. Da allenatore ...

Ascolti TV | Mercoledì 3 gennaio 2018. Juventus – Torino 23% - Woman in Gold 10.4%. La maratona di Will & Grace al 3.5% : Juventus - Torino (dalla pagina Facebook della Juve) Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Juventus – Torino ha conquistato 6.028.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 Woman in Gold ha raccolto davanti al video 2.472.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Una Notte al Museo 2 – La Fuga ha interessato 2.106.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Italia 1 la maratona di Will & Grace 9 ha intrattenuto ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 4 gennaio in DIRETTA : Juve - è quasi fatta per Emre Can a giugno. Mazzarri vicino alla panchina del Torino. Politano conteso da Inter - Roma e Napoli : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Si preannunciano ore febbrili per i club di Serie A, che stanno intensificando le trattative di mercato per rinforzare gli organici e dare nuova linfa alla speranza di raggiungere i rispettivi obiettivi in campionato. La Juventus vuole stringere per Emre Can, che arriverebbe a gennaio o a giugno, mentre l’Inter è in cerca di un ...

Ascolti tv ieri - Juventus – Torino vs Woman in Gold | Auditel 3 gennaio : Come sono andati gli Ascolti tv ieri? Quale canale del digitale avrà conquistato la medaglia d’oro dello share di mercoledì 3 gennaio 2018? Forse Rai 1 con la partita ‘Juve-Torino’? Scopriamolo assieme con i dati Auditel. Ascolti tv, 3 gennaio **DATI DISPONIBILI A PARTIRE DALLE 10.15** Rai 1. Il primo canale Rai ha trasmesso l’ultimo quarto di finale della coppa italia, Juventus – Torino. La squadra di Allegri non ...

Juventus-Torino - fallo su Acquah : gol e rissa : TORINO - La Juve si è dimostrata più forte del Torino , e su questo non ci piove. Non da una decisione di Doveri è scaturito un risultato che proietta i bianconeri in semifinale di Coppa Italia (...

Coppa Italia : 2-0 al Torino - la Juventus in semifinale : La Juventus affronterà l'Atalanta nella semifinale di Coppa Italia. Ieri sera, infatti, nei quarti, i bianconeri hanno fatto loro il derby dell'Allianz Stadium battendo il Torino per 2-0 in una ...

Nel derby di Coppa Italia passa la Juve - la furia del Torino sul Var : Roma, 4 gen. (askanews) Sarà Juventus-Atalanta la seconda semifinale di Coppa Italia. Dopo quella dei bergamaschi, che hanno eliminato il Napoli, arriva la qualificazione dei bianconeri che hanno ...

Juve-Torino - ancora Acquah 8 mesi dopo. Rosso su Mandzu - niente fallo di Khedira : Afriye Acquah è giocatore molto fisico, a volte irruento nelle entrate. Otto mesi dopo il derby dello scorso 6 maggio, in cui era stato espulso per doppia ammonizione per un'entrata su Mandzukic, suo ...