Juve | per Emerson è calato il gelo

Calciomercato Juventus - lo Schalke annuncia Pjaca e si profila una soluzione a sorpresa per la prossima stagione : Calciomercato Juventus – La Juventus ha deciso di lasciare partire Pjaca, destinazione Schalke, accordo in prestito ma non è da escludere una permanenza anche nella prossima stagione come dichiarato dal ds dei tedeschi Christian Heidel: “Di solito odio parlare di un trasferimento a meno che non sia completato. Ma questa volta faccio un’eccezione. Partiamo dal presupposto che Marko Pjaca verrà a Benidorm (sede del ritiro ...

Calciomercato Juventus/ News - con Cristante si ripete l'operazione Caldara? (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club bianconero: piace Bryan Cristante, con il quale i bianconeri potrebbero ripetere l'operazione che ha portato all'acquisto di Caldara(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 11:32:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 4 gennaio in DIRETTA : Juve - è quasi fatta per Emre Can a giugno. Mazzarri vicino alla panchina del Torino. Politano conteso da Inter - Roma e Napoli : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Si preannunciano ore febbrili per i club di Serie A, che stanno intensificando le trattative di mercato per rinforzare gli organici e dare nuova linfa alla speranza di raggiungere i rispettivi obiettivi in campionato. La Juventus vuole stringere per Emre Can, che arriverebbe a gennaio o a giugno, mentre l’Inter è in cerca di un ...

Calciomercato Juventus/ News - frenata per Emre Can (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club bianconero: il Liverpool dice di no per Emre Can a gennaio, i campioni d'Italia lo aspettano per giugno a parametro zero. (Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 03:09:00 GMT)

Coppa Italia : passa la Juventus - Toro al tappeto con un goal per tempo Video : Poco fa è terminato l'ultimo quarto di finale dell'edizione di #Coppa Italia 2017/2018, con il successo della #Juventus che raggiunge l'Atalanta in semifinale, in un turno che stavolta prevedera' un doppio confronto. Juventus-Torino: breve racconto della partita Grazie a due assist 'sporchi' di Dybala, la Juventus vince 2-0 una rete per tempo con le reti di Douglas Costa e Mandzukic. Torino che prova dopo il primo goal subito una reazione di ...

Juventus-Torino 2-0 - Allegri : “Complimenti ai miei ragazzi”. Lombardo : “Sinisa era troppo frustato per parlare” : Juventus-Torino 2-0, Allegri: “Complimenti ai miei ragazzi”. Lombardo: “Sinisa era troppo frustato per parlare” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Torino 2-0, Allegri- La Juventus ha battuto il Torino per 2 a 0 nei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri hanno raggiunto in semifinale l’Atalanta. Al termine del ...

Coppia Italia. Derby della Mole alla Juve : un gol per tempo di Douglas e Mandzukic : La Coppa Italia strizza l’occhio alla Juve che conquista la semifinale grazie a una rete di Douglas Costa in apertura e al raddoppio di Mandzukic, gol che la Var convalida. Il vantaggio arriva al termine di un’azione che parte da Asamoah…Continua a leggere →

La Juventus vola in semifinale di Coppa Italia - Douglas Costa-Mandzukic di alto livello : Mihajlovic protesta ma i granata quasi mai pericolosi [FOTO] : 1/21 ...

Pagelle Juventus-Torino 2-0 - Coppa Italia 2018 : Douglas Costa e Pjanic dipingono calcio - il Torino non risulta mai pericoloso : La Juventus regola il Torino per 2-0 e approda senza troppi patemi alle semifinali di Tim Cup 2017/18. Un gol per tempo per i bianconeri che aprono le marcature con un pregevole sinistro al volo di Douglas Costa (migliore in campo) e chiudono i conti con Mario Mandzukic. Nel Torino male Berenguer e Iago Falque, si salvano solo Niang e Milinkovic-Savic JUVENTUS (4-3-2-1): Szczesny 6 – Per larghi tratti del match risulta inoperoso. Sbroglia ...

Milinkovic-Savic a Torino per il derby del fratello. Tifosi Juve scatenati : 'Cerca casa!' : Può bastare una foto per scatenare ipotesi su intrighi di mercato? Sì, eccome. Nel caso di Sergej Milinkovic-Savic, giocatore della Lazio, è stata sufficiente quella con la fidanzata postata su ...

LIVE Juventus-Torino - cronaca e risultato in tempo reale : bianconeri avanti per 1-0 : Juve, stavolta non devi cedere Buffon-Donnarumma, i tifosi del Milan contro il portiere della Juventus Juventus-Torino, diretta tv e streaming Coppa Italia oggi 3/1. Su Rai 1 senza telecronaca ...

Sciopero giornalisti Rai Sport/ Ecco perché non c'è la telecronaca di Juventus-Torino (Oggi - 3 gennaio 2018) : Sciopero dei giornalisti di Rai Sport, oggi 3 gennaio 2018: niente telecronaca di Juventus-Torino di Coppa Italia, no commenti sci e stop Tg Sportivi per tutto il giorno. Ecco perchè(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 21:00:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Milinkovic Savic a Torino : i tifosi ci sperano : Torino Sergej Milinkovic-Savic è uno dei calciatori più forti del nostro campionato quindi, in periodo di Calciomercato, basta una sua visita al fratello Vanja, portiere del Torino, per far impazzare ...