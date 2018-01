ITALIANI ANCHE NOI Al via il programma dedicato alle scuole d' italiano gratuite per

Le banche tornano ad assumere Le figure più ricercate nel credito I piani fintech degli istituti ITALIANI : La rivoluzione fintech inizia a creare nuovi posti di lavoro nelle banche statunitensi, ma per chi ha perso il posto sarà difficile tornare in sella. Anche in Italia la digitalizzazione dei servizi bancari avanza: da Intesa Sanpaolo, che sta rinnovando anche la prima linea manageriale e punta a rafforzare Banca 5, a Unicredit, prossima al lancio di Buddybank, fino a Mps, che oltre al modello multicanale sta sperimentando sportelli e assistenti ...

Bloomberg - la classifica dei super ricchi del 2017 : Jeff Bezos sorpassa Bill Gates. Nella top 500 anche otto ITALIANI : Il 2017 ha portato nuove ricchezze ai super ricchi del pianeta. I paperoni hanno guadagnato 1.000 miliardi di dollari in più, un aumento del 23% rispetto al 2016, e hanno chiuso l’anno con una fortuna di 5.300 miliardi, ovvero il 6,6% della ricchezza mondiale. Ma quello che si sta per concludere, è stato anche l’anno del grande sorpasso di Jeff Bezos ai danni di Bill Gates. Il numero uno di Amazon ha strappato lo scettro di più ricco del ...

I più ricchi da Bezos e Gates a mister Ikea Nei «club dei 500» anche otto ITALIANI : Il Bloomberg Billionaires Index rivela che il patrimonio aggregato dei cinquecento uomini e donne più ricchi del mondo è cresciuto in un anno del 23% a 5.300 miliardi di dollari

In Bulgaria le fabbriche delle criptomonete che fanno impazzire il mondo. La nuova corsa all'oro attrae anche gli ITALIANI : Chi opera in questo settore si dice certo che le criptomonete daranno il via ad una nuova economia. Poco importa se il Bitcoin scomparirà da qui ai prossimi anni. Nel frattempo saranno nate società ...

Messico - incidente ad autobus di turisti : 12 morti e 20 feriti. “Sul mezzo anche cittadini ITALIANI” : Sono almeno dodici le persone morte, tra cui sette americani e due svedesi, in un incidente stradale che ha coinvolto un pullman di croceristi che si stava recando a visitare le rovine Maya di Chacchoben a circa 200 chilometri a sud di Tulum, in Quintana Roo, sulla penisola dello Yucatan (Messico). Il pullman della Costa Maya Mahahual si è rovesciato sull’ autostrada, secondo il portavoce della protezioni civile del Quintana Roo, ma non si ...

