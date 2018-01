Islanda | è legge l' obbligo di parità di salario tra uomo e donna

Cosa prevede la legge sulla parità salariale tra donne e uomini in Islanda : Obbliga tutte le aziende e gli uffici governativi con più di 25 dipendenti a non pagare in modo diverso uomini e donne per le stesse mansioni The post Cosa prevede la legge sulla parità salariale tra donne e uomini in Islanda appeared first on Il Post.

Islanda - entra in vigore la legge sulla parità di stipendio tra uomo e donna : L'Islanda è diventato il primo Paese al mondo a rendere obbligatoria per legge la parità di stipendio tra uomo e donna . Dal primo gennaio, aziende e uffici pubblici con più di 25 impiegati devono dimostrare con una serie di documenti che ...

L'Islanda è il primo Paese al mondo a stabilire per legge la parità salariale tra sessi : Dal 1 gennaio L'Islanda è infatti il primo Paese al mondo a sanzionare per legge le aziende e le pubbliche amministrazioni che paghino le donne meno degli uomini. La nuova norma è valida per le ...

Islanda - diventa legge la parità di stipendio tra uomo e donna : Sempre in tema di parità, il mensile dell'Osservatore Romano, Donne Chiesa Mondo, dedica il numero di gennaio al sapere scientifico che è stato per lunghi secoli appannaggio quasi esclusivo degli ...

In Islanda la parità di salario è legge : uomini e donne dovranno essere pagati allo stesso modo : In Islanda la parità di salario è legge: uomini e donne dovranno essere pagati allo stesso modo Da gennaio 2018 entra in vigore in Islanda una legge che impone le pari opportunità tra uomini e donne ed elimina ogni tipo di discriminazione a livello retributivo.Continua a leggere Da gennaio 2018 entra in vigore in Islanda […] L'articolo In Islanda la parità di salario è legge: uomini e donne dovranno essere pagati allo stesso modo sembra ...

Islanda la parità di salario tra uomo e donna è legge : La quinta concerne il divieto della prostituzione e di spettacoli degradanti per la donna come lo strip tease. In casi di violazione, non le prostitute o le spogliarelliste bensì i loro clienti, ...

Islanda 2018 - le donne pagate come gli uomini per legge : L’Islanda è il paese più avanti d’Europa. Non solo perché è, geograficamente, quello più avanzata nell’Atlantico o perché, sportivamente parlando, è riuscito a qualificare la sua squadra al mondiale di calcio (cosa che a noi non è riuscita) o perché ha sconfitto, anche grazie allo sport, la diffusione di alcol e droga fra i giovani. L’Islanda è avanti per paga le donne quanto gli uomini. Per legge. È entrata in vigore con l’inizio dell’anno la ...

In Islanda da oggi la parità di stipendio tra uomo e donna è obbligatoria per legge : L'Islanda è diventata il primo paese al mondo rendere obbligatoria per legge la parità di stipendio tra uomo e donna. Da oggi aziende e uffici pubblici con più di 25 impiegati dovranno dimostrare con una serie di documenti che le dipendenti ...

Islanda : la parità di stipendio tra uomo e donna diventa obbligatoria per legge : L'Islanda è diventata il primo paese al mondo rendere obbligatoria per legge la parità di stipendio tra uomo e donna. Da oggi aziende e uffici pubblici con più di 25 impiegati dovranno dimostrare con una serie di documenti che le dipendenti sono pagate quanto i loro colleghi, altrimenti saranno puniti con un'ammenda.L'Islanda non è nuova a misure che promuovano l'uguaglianza tra uomo e donna tanto che negli ultimi ...

Islanda - la parità di stipendio tra uomo e donna diventa legge : L'Islanda è diventato il primo Paese al mondo rendere obbligatoria per legge la parità di stipendio tra uomo e donna: aziende e uffici pubblici con più di 25 dipendenti dovranno dimostrare con una serie di documenti che le donne sono pagate ...

Islanda - legge parità salario uomo-donna : 7.15 L'Islanda è diventata il primo paese al mondo a rendere obbligatoria per legge la parità di stipendio tra uomo e donna Aziende e uffici pubblici con più di 25 impiegati dovranno dimostrare con una serie di documenti che le dipendenti sono ...

Islanda - legge parità salario uomo-donna : 7.15 L'Islanda è diventata il primo paese al mondo a rendere obbligatoria per legge la parità di stipendio tra uomo e donna Aziende e uffici pubblici con più di 25 impiegati dovranno dimostrare con una serie di documenti che le dipendenti sono pagate quanto i loro colleghi, altrimenti saranno puniti con un'ammenda. L'Islanda non è nuova a misure che promuovano l'uguaglianza tra uomo e donna tanto che negli ultimi 9 anni è stata al primo posto ...

Islanda - la parità di salario è diventata legge : L'Islanda è diventato il primo Paese al mondo a rendere obbligatoria per legge la parità di stipendio tra uomo e donna. Da ieri, aziende e uffici pubblici con più di 25 impiegati dovranno dimostrare con una serie di documenti che le ...

Islanda - entra in vigore la legge che impone la parità di salario tra uomo e donna : Il report analizza il divario di genere attraverso quattro parametri: partecipazione alla crescita economica, risultati accademici, salute e aspettativa di vita e partecipazione alla politica. Una ...