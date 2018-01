iPhone non si connette al Wifi | soluzioni

Il display di iPhone X non teme il burn-in - gli OLED di S7 edge e Note 8 soltanto un po’ : Il display OLED di iPhone X non sembra soffrire del burn-in secondo una prova che coinvolge anche Samsung Galaxy S7 edge e Note 8. L'articolo Il display di iPhone X non teme il burn-in, gli OLED di S7 edge e Note 8 soltanto un po’ è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Depotenziamento iPhone 7 - 6S - 6 - SE e 5S : i campanelli d’allarme da non ignorare : Il Depotenziamento programmato di iPhone 7, 6S, 6, SE e 5S in presenza di problemi di batteria è un argomento che ha fatto molto discutere sul finire del 2017, e che immaginiamo terrà banco anche in questo nuovo anno. A questo punto è lecito chiedersi quali sono i segnali da non ignorare che ci suggeriscono quando è arrivato il momento di procedere alla sostituzione della batteria, procedura che di norma costa intorno ai 90 euro (visto quanto ...

Apple rallenta di proposito i vecchi iPhone (ma il motivo non è quello che pensate) : Da tempo c'è chi sostiene che Apple rallenti deliberatamente gli iPhone per costringere gli utenti ad aggiornare il sistema operativo o a comprare una versione più nuova del dispositivo. Secondo Geekbench, un sito che monitora le performance di computer e smartphone, questa teoria avrebbe qualcosa di vero, almeno in parte. Dalle analisi compiute è emerso che la Apple abbassa notevolmente e consapevolmente lo standard delle ...

iPhone X Non Si Accende : Cosa Fare? : Il tuo iPhone X non si Accende più? iPhone X non si Accende e non si carica? Dopo una caduta non si Accende e rimane la mela? Ecco Cosa puoi provare a fare iPhone X non si Accende più: che Fare? Oggi voglio dedicare un articolo al nuovo smartphone top di gamma di Apple, il bellissimo e […]

Sfida Samsung Galaxy S8 ed iPhone X su prezzo - fotocamera e non solo : verdetto a sorpresa : Da alcune settimane a questa parte è disponibile anche qui in Italia il recente iPhone X, device che sfugge dalle normali logiche del colosso di Cupertino, presentando delle caratteristiche assolutamente peculiari ed in grado di fare la differenza rispetto ai predecessori, ma evidentemente se il confronto si sposta sul Samsung Galaxy S8 le cose cambiano in modo significativo. Vedere per credere quanto è stato riportato nel corso delle ultime ore ...

Dall'ultimo iPhone ai visori Vr - droni e fitness tracker : cosa non dimenticare nel Black Friday : Da tradizione statunitense, il Black Friday è diventato anche in Italia un'imperdibile occasione per fare affari grazie a sconti, promozioni: il 24 e 27 novembre arrivano il...

Novità iOS 11.2 beta 3 su iPhone 7 - 6S - SE - 6 e 5S : aggiornamento Wi-Fi - bluetooth e non solo : iOS 11.2 nella sua beta 3 è realtà: su iPhone 7, 6S, SE, 6 e 5S, gli sviluppatori iscritti al programma di test Apple possono ora provare il nuovo firmware giunto alla sua versione 15C5107a del perso di 2015,6 MB. Quali le Novità del pacchetto software rilasciato nella tarda serata di ieri? La prima Novità di tipo grafico della beta 3 rispetto alle precedenti riguarda il centro di controllo. Ora i toggle del Wi-Fi, della rete cellulare, del ...

iPhone X : storia del problema che non c'è : iPhone X di Apple irrompe sul mercato e l'attesa ha generato molta curiosità. Cupertino si aspetta molto da questo nuovo lancio ma ovviamente, come accade ogni volta che si lancia un prodotto sul mercato, non mancano le lamentele sui problemi tecnici. Negli ultimi anni si è assistito più ad una ricerca dei difetti dei prodotti lanciati, che non delle loro peculiarità tecniche e all'avanguardia. Poteva ciò non accadere anche con l'iPhone X? ...

iPhone X schermo non funziona quando temperatura bassa : Il display iPhone X non funziona più quando temperatura arriva a zero gradi C° schermo nero iPhone X soffre il freddo come risolvere il problema.

Apple diffonderà un aggiornamento per risolvere un problema con gli schermi degli iPhone X che non funzionano al freddo : Apple ha confermato che diffonderà presto un aggiornamento per risolvere un problema con i suoi nuovi iPhone X, il cui schermo a volte non funziona bene in seguito a un repentino abbassamento della temperatura. Nei giorni scorsi diversi utenti avevano The post Apple diffonderà un aggiornamento per risolvere un problema con gli schermi degli iPhone X che non funzionano al freddo appeared first on Il Post.

All'iPhone non piace la ''i'' : un baco di iOS 11.1 la trasforma in ''a'' : Il bug segnalato dagli utenti anche su iPad e confermato da Apple, che ha annunciato i lavori in corso per risolverlo

iPhone X non ama il freddo : il touch screen si blocca : A pochi giorni dal suo rilascio l’iPhone X presenta i suoi primi inconvenienti. Lo schermo OLED pur essendo molto performante sembra necessitare di molte protezioni software, essendo molto delicato. Alcuni utenti infatti segnalano un anomalo blocco del touch screen quando si passa in ambienti freddi. La soglia di operatività dell’iPhoneX, secondo la compagnia di Cupertino dovrebbe essere 0-35 gradi ma l’iPhone sembra non ...

iPhone X non funziona come dovrebbe : ecco il difetto di fabbrica : come ci si potrebbe aspettare dalla Apple.inc, la nota azienda statunitense con sede a Copertino che produce molte delle apparecchiature elettroniche di ultima generazione, l'evoluzione dei dispositivi che ormai "dimorano" nelle nostre vite non si fa di certo attendere. Da molto tempo ormai si parla del nuovissimo iPhone X, l'ultimo nato della prestigiosissima casa della mela, ed a pochi giorni dalla sua messa in vendita negli Apple Store ...

All'iPhone non piace la ''i'' : un baco di iOS 11.1 la trasforma in ''a'' : Il bug segnalato dagli utenti anche su iPad e confermato da Apple, che ha annunciato i lavori in corso per risolverlo