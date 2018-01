Investito sulle strisce | anziano in gravissime condizioni

Serpentara - pedone Investito sulle strisce. Donna travolta e uccisa da un’auto : Investimento mortale. E’ accaduto questa mattina intorno alle 7 in zona Serpentara. A perdere la vita è stata una Donna di 54 anni investita mentre attraversava sulla strisce pedonali all’angolo tra via Titina De Filippo e via Camillo Pilotto. A quanto riferito la Donna è morta praticamente sul colpo. L’investitore, a bordo di una Fiat […] L'articolo Serpentara, pedone investito sulle strisce. Donna travolta e uccisa da un’auto ...

Roma - Investito sulle strisce : grave bimbo di 8 anni : E' ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, un bambino di 8 anni investito ieri a Mentana mentre con la madre, una 32enne della Guinea, attraversava la strada ...

Roma - Investito sulle strisce : grave bimbo di 8 anni : Roma, 16 dic. (AdnKronos) - E' ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, un bambino di 8 anni investito ieri a Mentana mentre con la madre, una 32enne della Guinea, attraversava la strada sulle strisce. E' successo in via Giolitti. A guidare l'auto un 79enne,