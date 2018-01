Inter | la dirigenza tenta il grande sgarbo alla Juve

La dirigenza ha deciso : il giocatore lascerà l’Inter? Video : L’#Inter, dopo gli ultimi risultati negativi [Video], ha la necessita' di intervenire sul mercato per rinforzare la squadra di Luciano Spalletti. Per provare a dare una scossa alla squadra, ad Appiano Gentile c’è stata una riunione a cui hanno partecipato l’allenatore nerazzurro, Ausilio, Gardini e il coordinatore tecnico di Suning, Walter Sabatini. Nell’incontro si è discusso delle problematiche recenti della squadra e ma anche di come ...

Inter - blitz a sorpresa della dirigenza per uscire dalla crisi Video : Altra sconfitta degli undici nerazzurri allenati da Luciano Spalletti, usciti dalla Coppa Italia [Video] per opera dei cugini rossoneri. L'Inter è in evidente crisi di gioco, non riuscendo più a portare a termine le azioni da gol. Ieri sera contro il Milan il gol è arrivato su autogol di Antonio Dannarumma, ma annullato dal VAR per il fuorigioco di Andrea Ranocchia. Il gol del Milan è arrivato nel primo tempo supplementare, quando Cutrone si ...

Inter, vertice alla Pinetina – La sconfitta nel Derby di Coppa Italia contro il Milan ha sancito ufficialmente l'inizio della crisi Inter. E' il terzo ko consecutivo, dopo i due subiti in campionato contro Udinese e Sassuolo. Serve adesso una ...

Inter - summit fra dirigenza e Zhang Jr. per il mercato : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella serata di venerdì, prima della gara contro l'Udinese, c'è stato un incontro fra Ausilio , Spalletti e Steven Zhang in cui è stata ribadita la volontà di Suning di non spendere nel mercato ...

Spalletti punzecchia la dirigenza dell’Inter : “calciomercato? Ecco come stanno le cose” : Luciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani pomeriggio contro l’Udinese. A San Siro tornerà il pubblico delle grandi occasioni, nonostante il mini-flop della gara di Coppa Italia contro il Pordenone, sbloccata solo ai rigori. “Sbagliato dire che abbiamo preso il Pordenone sotto gamba. Ho fatto troppi cambi in formazione – ammette Spalletti -. Hanno recuperato tutti, anche quelli più ...

Spalletti : 'Ecco l'attaccante giusto per l'Inter' - la dirigenza prepara 50 mln Video : Luciano #Spalletti sembra davvero l'allenatore giusto per far tornare a volare la squadra nerazzurra. Intanto, il tecnico di Certaldo, stupisce tutti con le sue parole, dove ha indicato chi è il miglior talento presente in Serie A. L'ex allenatore della Roma, ha mandato un chiaro messaggio a Piero Ausilio e Walter Sabatini, indicando Federico #Chiesa come prossimo grande acquisto. [Video] L'Inter prepara l'offerta 'mostruosa' per Federico ...

Calciomercato Inter - doppio obiettivo in casa Atalanta : la dirigenza prova a mettere una ‘pezza’ : Calciomercato Inter – Inizio di campionato in casa Inter, la squadra di Luciano Spalletti occupa le posizioni altissime della classifica, l’obiettivo è lottare fino al termine della stagione. Una mano per l’ex allenatore della Roma potrebbe arrivare dal mercato, centrocampo ed attacco garantiscono sicurezza mentre qualche problema va riscontrato in fase difensiva. L’Inter guarda con attenzione in casa Atalanta e ha messo ...

