INSULTI RAZZISTI A MIHAJLOVIC E' uno zingaro che guida una banda di

Premier League - calci e INSULTI RAZZISTI verso Sterling : 4 mesi di carcere : Quattro mesi di prigione, sedici settimane dietro le sbarre per quello che è stato un vero e proprio attacco razzista verso Raheem Sterling . In carcere Karl Anderson, di 29 anni, che si è scagliato ...

Capotreno rapinato da passeggero senza biglietto - risponde con INSULTI RAZZISTI : licenziato : CREMONA Lo scorso 23 settembre venne aggredito e rapinato da un senegalese che non voleva pagare il biglietto sul treno Cremona-Brescia. Per difendersi, e per salvare i beni aziendali (iPad e pos), l'...

INSULTI RAZZISTI su Fb - il Tar respinge il reintegro dell'agente stradale : Il poliziotto era stato sospeso a luglio per aver diffuso un video in cui insulta un immigrato e offende il presidente della Camera Boldrini.

'Napoli stai zitto' : INSULTI RAZZISTI durante la partita di calcetto a Padova : Per due volte si sente dire ' stai zitto negro', riceve un pugno al basso ventre dallo stesso avversario e quando accenna una reazione in campo, senza peraltro attuarla, viene espulso dall'arbitro. È ...

Branco di ragazzini pesta un migrante nel centro di Roma gridando INSULTI razzisti : Prima gli insulti, come "sporco negro", poi le botte. Aggressione a sfondo razziale nella notte nel centro di Roma. Le vittime, un cittadino del Bangladesh e un egiziano, sono stati circondati da cinque ragazzi in piazza Cairoli e aggrediti, dopo essere stati insultati. Ad avere la peggio il ventisettenne del Bangladesh, trasportato in ospedale con traumi al volto giudicati guaribili in 30 giorni. La polizia ha bloccato cinque ragazzi tra i 17 e ...