Influenza verso il picco e si registrano le prime vittime Boom di bimbi al pronto

Influenza - verso il picco e si registrano già prime vittime tra anziani e malati cronici : L’ Influenza sta mettendo a letto moltissimi italiani – 672mila nell’ultima settima e 2 milioni in totale allo stato – e anche se il picco stagionale è atteso per metà gennaio secondo le previsioni degli infettivologi, si registrano le prime vittime : tre decessi si sono avuti in Puglia tra anziani e malati cronici mentre due uomini sono ricoverati in coma all’ospedale di Udine. E – risporta l’Ansa – ...

Verso Roma-Cagliari - Di Francesco perde un titolare per Influenza e sorprende in attacco : il probabile 11 : Continua la preparazione della Roma al match di campionato contro il Cagliari, in programma sabato alle 20.45. I giallorossi, dopo il pareggio rimediato nella trasferta di Verona, cercheranno di sfruttare il fattore casalingo per tornare a conquistare i tre punti. Di Francesco dovrà fare a meno di Strootman influenzato, al suo posto giocherà Pellegrini. De Rossi tornerà titolare, mentre in avanti il tecnico giallorosso sembra intenzionato a ...