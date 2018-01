E' in arrivo il picco Influenzale previsto dagli specialisti, è atteso per metà gennaio. Negli ultimi giorni di dicembre sono stati registrati in Italia oltre 673mila casi, per un totale di 2mln 168mila persone interessate dall'inizio dell'epidemia. Lo sottolineano gli specialisti della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali SIMIT. Più colpiti i minori, ma nell'ultima settimana dell'anno c'è stato un brusco aumento del numero di casi in tutte le classi di età. Si raccomandano luoghi caldi e antipiretici.(Di giovedì 4 gennaio 2018)

