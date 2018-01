Incidente sull' A21 | in procura a Brescia l' autista dell' autocisterna che ha preso fuoco

Incidente sull’A21 - il mistero sulla famiglia francese : Avevano scelto Brescia per salutare l'arrivo del nuovo anno. La famiglia francese, vittima dell'inferno in A21, non ha ancora un nome e un cognome. La procura di Brescia e la Polstrada sono in contatto con le forze dell’ordine di Ventimiglia e anche il consolato è al lavoro.Come riporta il Corriere, la Kia Sportage sulla quale la famiglia stava percorrendo la A21 nel primo pomeriggio del 2 gennaio risulta intestata a un uomo ...

Incidente tra carro funebre e auto sulla A4 : una vittima e tre feriti | : I due veicoli si sono scontrati ad alta velocità, nella sera del 3 gennaio, tra Milano e Novara. Tre i feriti, di cui uno in condizioni critiche. Le cause dell'impatto sono ancora in corso di ...

Incidente tra carro funebre e auto sulla A4 : morta una donna - : I due veicoli si sono scontrati ad alta velocità, nella sera del 3 gennaio, tra Milano e Novara. Tre i feriti, di cui uno in condizioni critiche. Le cause dell'impatto sono ancora in corso di ...

Brescia - Incidente sull’A21 : la ricostruzione della strage costata la vita a 6 persone : Il conducente di un tir, distratto, ha tamponato una Kia con a bordo 5 francesi. L’utilitaria ha quindi impattato contro un’autocisterna e il gasolio ha preso fuoco. Morti i francesi e il conducente del tir.

Incidente sulla Genova-Savona - a fuoco rotoli carta su camion : Roma, 3 gen. (askanews) Autostrade per l'Italia comunica che poco dopo le ore 12 sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto compreso tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova, a causa di un ...

Strage sull’A21 - sei morti : la ricostruzione dell’Incidente : Il conducente di un tir, distratto, ha tamponato una Kia con a bordo 5 francesi. L’utilitaria ha quindi impattato contro un’autocisterna e il gasolio ha preso fuoco. morti i francesi e il conducente del tir.

Incidente sull'A21 - "l'autista era distratto" : La causa dell'Incidente avvenuto ieri sull'A21 all'altezza di Brescia, in cui hanno perso la vita sei persone, tra cui due bambini, "è ascrivibile a una distrazione del conducente del mezzo pesante che ha tamponato l'auto e poi l'autocisterna". Lo ha detto il comandante della polizia stradale di Brescia, Barbara Barra.

Incidente mortale sulla strada statale di Villanova d'Albenga : Roma, 3 gen. (askanews) Anas comunica che a causa di un Incidente è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 717 'di Villanova d'Albenga', in provincia di Savona. Il traffico ...

Incidente sulla A21 - la stradale di Brescia : "Il camionista era distratto". Identificate due delle vittime : La polizia: "Le code erano segnalate, ma il mezzo pesante non ha interrotto la corsa". E' un macedone dipendente di una ditta piemontese. Il proprietario...

Incidente sulla A21 - identificate due delle vittime : gli esperti del dna cercano di dare un nome alle altre quattro : Il conducente del tir è un macedone dipendente di una ditta piemontese. Il proprietario dell'auto riconosciuto grazie al numero di telaio della Kia. I due...

Brescia - Incidente sull’A21 : cisterna prende fuoco in autostrada. Ci sono 6 morti - 2 sono bambini Foto|Video : Grave incidente fra l’uscita di Brescia centro e quella di Manerbio. Un tir avrebbe tamponato un’auto che, a sua volta, avrebbe colpito un altro camion, innescando l’esplosione

Terribile Incidente sulla A21 - cisterna prende fuoco : il racconto di un sopravvissuto : 1/15 ...

Tragedia sulla strada : doppio Incidente e cisterna in fiamme. Sei morti - due sono bambini : Sei morti fra le lamiere e le fiamme. Un'intera famiglia, e il conducente di un mezzo pesante. E' drammatico il bilancio dell'incidente avvenuto sulla A21, la Torino-Brescia, all'altezza dello ...

Terribile Incidente sulla A21 - cisterna prende fuoco : sei morti di cui 2 bambini [AGGIORNAMENTI LIVE] : 1/15 ...