Incendio nella fabbrica abbandonata del Pavese | aperta indagine I sindaci | Non

Berlino - Incendio nella metropolitana : decine di persone salvate dai pompieri : Un forte incendio è divampato all'interno della stazione metropolitana dello Zoo di Berlino. I pompieri sono riusciti domare il fuoco e a trarre in salvo 21 persone rimaste inizialmente bloccate sulla banchina. Una sola...

Germania - Incendio nella stazione dei treni allo Zoo Berlino : un ferito : L'intera stazione, che ospita anche numerosi negozi, fast food e linee di trasporto pubblico, è stata evacuata

Terremoto : principio d’Incendio nella nuova scuola di Amatrice : Paura ieri sera nella frazione di Villa San Cipriano, ad Amatrice (Rieti), dove si è verificato un principio d’incendio nella scuola provvisoria “Romolo Capranica“. Una colonna di fumo si è alzata dai prefabbricati e si è avvertito un odore di plastica bruciata. Non si conoscono al momento le cause del principio d’incendio. Sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri. L'articolo Terremoto: principio d’incendio nella ...

Biella : Docente trova dell'hashish occultato nella scala antIncendio dell'Istituto : stato uno dei docenti del corso di agricoltura di Città Studi a rinvenire dell'hashish, parzialmente occultato nella scala antincendio dell'Istituto. L'episodio è accaduto nella giornata di ieri, 18 ...

Milano - Incendio nella Galleria Vittorio Emanuele II : Milano incendio intorno alle 9 di questa mattina, oggi 19 dicembre, nel negozio di Massimo Dutti della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. I passanti hanno visto uscire il fumo dai locali, quando ...

Migranti : Incendio centro Caltanissetta - interrogazione Campanella a Minniti (2) : (AdnKronos) - "Dopo una settimana, i padiglioni sono vuoti, ma l'odore di bruciato all'interno è ancora forte, ci sono le pareti annerite e le plafoniere e i pannelli delle porte in plastica in buona parte fusi - aggiunge Campanella - Secondo il personale del Cpr il fuoco è stato appiccato con degli

Migranti : Incendio centro Caltanissetta - interrogazione Campanella a Minniti : Palermo, 18 dic. (AdnKronos) - Il senatore di Art.1-Mdp Francesco Campanella presenterà un'interrogazione parlamentare al ministro degli Interni Marco Minniti "per capire bene" la dinamica di quanto accaduto al centro di accoglienza per Migranti di Pian del Lago, a Caltanissetta, dove il 9 dicembre

Migranti : Incendio Cie Caltanissetta - Campanella 'Più umanità e rispetto' : Palermo, 11 dic. (AdnKronos) - "Dobbiamo trattare le persone con umanità e rispetto". Così il senatore Francesco Campanella commenta la notizia dell'incendio appiccato al Cie di Pian Del Lago a Caltanissetta nella notte tra sabato e domenica. Le fiamme, che hanno distrutto parte del centro d'accogli

Porto San Giorgio. Incendio nella parrocchia di don Pietro Gervasio : Grande spavento a Porto San Giorgio per un Incendio. Il rogo è divampato nel seminterrato della parrocchia di Gesù Redentore nel corso della recita dei Vespri solenni. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze. Una trentina le persone che stavano partecipando…Continua a leggere →

Incendio nella notte alla Colussi di Fossano : macchinario per le fette biscottate in fiamme : Mobilitazione notturna delle squadre dei vigili del fuoco di Cuneo, chiamati a spegnere un Incendio all'azienda Colussi di Fossano, in provincia di Cuneo. Interessato dal rogo un macchinario per il ...

Spento nella notte l'Incendio che ha devastato una casa a Melle : Ci sono volute oltre 7 ore (più un paio per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza definitiva dell'area) per avere la meglio dell'incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri (18 novembre) ...

Preci - Incendio nella notte : a fuoco un'auto : Preci Auto in fiamme a Preci. Questa notte, intorno alle 4, i vigili del fuoco di Spoleto sono intervenuti per spegnere le fiamme, allertati dalla Polizia. Nessun ferito.

Incendio - paura nella notte : fiamme nel garage di una casa / FOTO : Istia d'Ombrone (Grosseto), 13 novembre 2017 - Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta questa mattina alle 6 in via Circonvallazione ad Istia d'Ombrone per un Incendio di un garage con ...

Il Segreto Anticipazioni 11 novembre 2017 : Cristobal responsabile dell'Incendio nella scuola di Adela? : Non solo Carmelo, anche Francisca, sospetta il coinvolgimento dell'ex intendente nell'incendio divampato nella scuola di Adela.