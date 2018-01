Incendio nel pavese | allarme nube tossica dal capannone bruciato | Chiudete le

Incendio in un capannone nel Pavese : Incendio in un capannone nel Pavese Un vasto Incendio è scoppiati ieri sera in un capannone dismesso tra Corteolona e Genzone nella bassa Pavese. Sul luogo sono al lavoro fin dalle prime ore diverse ...

Incendio nel cortile - roulotte e furgone distrutti dalle fiamme : Schianto frontale sul rettilineo di Mucinasso, due feriti 3 Schianto frontale con un camioncino, madre e figlio di 10 anni all'ospedale 4 Doppia evasione in due giorni, già nei guai per droga e per ...

Incendio in un capannone nel Pavese - allarme nube tossica «Bruciano plastica e gomma» : Si tratta di una struttura in disuso, ma le fiamme stanno bruciando rifiuti plastici e pneumatici. Dal magazzino, completamente avvolto dalle fiamme, si è sollevata un’alta colonna di fumo denso e nero. I residenti: «Da mesi camion scaricano rifiuti»

Incendio in un capannone nel Pavese : allarme nube tossica : Il rogo nella parte del vecchio abitato di Genzone, lungo la provinciale 31. Lo stabile risulta in disuso da tempo, ma i residenti segnalano negli ultimi mesi...

Bassano del Grappa. Alessandro Romanin morto nell’Incendio di un appartamento : Tragico incidente domestico in provincia di Vicenza. Alessandro Romanin, 62 anni, è morto nell’incendio divampato in un appartamento al terzo piano di un edificio a Bassano del Grappa. Sono riusciti a salvarsi i genitori di Romain che si trovavano in casa.…Continua a leggere →

Brescia - auto e tir contro cisterna : 6 morti nell'Incendio in autostrada : Tragedia sull'autostrada A21 all'altezza di Brescia: nella coda per un incidente lieve, un tir che trasportava sabbia avrebbe tamponato un'automobile con targa francese. La vettura avrebbe a sua volta urtato un'autocisterna carica di carburante, innescando l'esplosione e l'incendio.Nell'incidente sono morte sei persone: la famiglia - tre adulti e due bambini - che viaggiava sull'autovettura e il conducente ...

New York - nuovo devastante Incendio nel Bronx : 16 feriti - 4 sono gravi : New York, nuovo devastante incendio nel Bronx: 16 feriti, 4 sono gravi A pochi giorni dal rogo che ha causato dodici vittime, un nuovo incendio è divampato nel Bronx causando almeno 16 feriti.Continua a leggere A pochi giorni dal rogo che ha causato dodici vittime, un nuovo incendio è divampato nel Bronx causando almeno 16 […] L'articolo New York, nuovo devastante incendio nel Bronx: 16 feriti, 4 sono gravi sembra essere il primo su NewsGo.

New York - nuovo Incendio nel Bronx : 16 feriti - 4 sono gravi : Almeno 16 persone sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un palazzo di 12 piani nel Bronx, a New York. I vigili del fuoco precisano che quattro persone sono in gravi condizioni. Le fiamme ...

Incendio A NEW YORK/ Video - palazzo in fiamme nel Bronx - 12 feriti : centinaia di pompieri in azione : INCENDIO a New YORK: un palazzo è andato in fiamme nel Bronx, circa 150 vigili del fuoco stanno cercando di avere la meglio sul fuoco divampato all'alba di questa mattina(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 14:51:00 GMT)

Liverpool - pauroso Incendio nel garage multipiano : distrutte oltre 1400 auto VIDEO : Un tremendo incendio è divampato in un parcheggio multipiano nella città di Liverpool causando danni per milioni di sterline Dalla città di Liverpool in Inghilterra arrivano le terribili immagini che ...

Inghilterra : Incendio nel Woburn Safari Park - morte 13 scimmie : Un incendio è divampato all’interno del Woburn Safari Park, a 80 chilometri a nord di Londra: il recinto delle scimmie è stato avvolto dalla fiamme, e nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, non è stato possibile salvare 13 esemplari della specie eritrocebo. Nelle scorse settimane un altro rogo era divampato nello zoo di Londra: morto un formichiere e quattro suricati. L'articolo Inghilterra: incendio nel Woburn Safari Park, ...