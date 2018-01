: Incendio in un capannone nel Pavese allarme nube tossica #Incendio #in #un #capannone #nel #Pavese: #allarme ...… - zazoomblog : Incendio in un capannone nel Pavese allarme nube tossica #Incendio #in #un #capannone #nel #Pavese: #allarme ...… - marcodifonzo : RT @arpalombardia: Vasto #incendio capannone dismesso a Corteolona nel Pavese non ancora spento. #Arpa sempre sul posto, fin dalle prime or… - NewsTG_ : #ULTIMORA PAVIA: Incendio in un capannone tra Corteolona e Genzone, nel rogo stanno bruciando plastica, pneumatici… - CBorgonetti : RT @repubblica: Pavia, incendio in un capannone: la nube tossica si alza in cielo - radio_milano : RT @MediasetTgcom24: Pavia, incendio in capannone materie plastiche: si teme nube tossica #cronacapavia -

A fuoco unindustriale abbandonato nel Pavese, sulla provinciale 31 all'altezza dell'abitato di Genzone.Una vasta colonna di fumo ha coperto parte della bassa pavese, tra Belgioioso e Miradolo Terme. Sul posto mezzi dei vigli del fuoco e pompieri. Al lavoro anche carabinieri e tecnici dell'Arpa. I sindaci di Corteolona e Genzone e di Inverno e Monteleone hanno raccomandato di non uscire di casa, di non sostare all'aperto e di non aprire le finestre. Il vento sta spingendo il fuoco verso il Lodigiano.Forte l'odore di plastica.(Di giovedì 4 gennaio 2018)