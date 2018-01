Incendio capannone nel Pavese domato | in giornata prelievi Arpa

Pavia - Incendio capannone : sindaco - “tenere chiusi negozi e aziende” : Nella notte un incendio ha interessato un capannone a Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia: il sindaco di Inverno e Monteleone Enrico Vignati ha emesso un’ordinanza in base alla quale si chiede ai cittadini residenti nelle zone circostanti (Cascina San Giuseppe, Cascina Colombara e Cascine di Sotto) di restare in casa e mantenere chiuse porte e finestre. L’ordinanza riguarda anche le attivita’ commerciali e industriali. ...

Pavia - Incendio in un capannone : allarme nube tossica. "Chiudete le finestre e restate in casa" : Brucia ancora il capannone di duemila metri quadrati nel Pavese dove, da ieri sera, è in corso un vasto incendio che ha creato un'emergenza per il sospetto di possibili inquinamenti...

Pavia - Incendio capannone : il sindaco di Corteolona - “rogo sotto controllo” : “Ora l’incendio è sotto controllo. Non ci sono più fiamme, ma continua ad esserci il fumo perché il materiale bruciato si trova nel capannone, pericolante, e quindi per ora non può essere rimosso“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Angelo Della Valle, il sindaco di Corteolona e Genzone (Pavia), in riferimento all’incendio divampato ieri sera in un capannone. “Nessuno è stato evacuato e non è prevista nessuna ...

Pavia - Incendio capannone : controlli dell’Arpa in Piemonte : A seguito dell’incendio di un capannone industriale in disuso a Corteleona e Genzone (Pavia), sono in corso controlli dell’Arpa di Alessandria nel territorio della provincia, in relazione alla densa nube di fumo e ha portato all’evacuazione di una frazione. Nell’Alessandrino non si registrano particolari criticità: i venti si soffiano in direzione di Lodi. L'articolo Pavia, incendio capannone: controlli dell’Arpa in ...

Incendio in capannone nel Pavese - brucia plastica. Arpa sul posto : Milano, 4 gen. (askanews) È ancora in atto l'Incendio che è scoppiato intorno alle 19 del 3 gennaio in un capannone dismesso a Corteolona nel Pavese: sul posto lavorano sei squadre di vigili del fuoco,...

Pavia - Incendio in un capannone di materie plastiche | La prefettura : "Fatevi visitare se avete infiammazioni" : Vigili del fuoco ancora a lavoro al capannone dismesso traCorteolona e Genzone, nella bassa Pavese, andato in fiamme ieri sera. All'interno del capannone in disuso erano depositati scarti di lavorazione e materiali plastici. Allarme nube tossica

Incendio nel pavese - allarme nube tossica dal capannone bruciato : "Chiudete le finestre" : allarme nube tossica nel pavese dopo il vasto Incendio che si è sviluppato ieri sera, attorno alle 19, in un capannone abbandonato tra Corteolona e Genzone. Dalla grande struttura, di...

Corteolona - Incendio in capannone : evacuate 100 persone - allarme nube tossica : Corteolona e Genzone (Pavia), 4 gennaio 2018 - Paura nel Pavese. Un capannone industriale di circa 2000 metri quadrati ha preso fuoco intorno alle 19.30 di mercoledì sera a Corteolona e Genzone, lungo ...

Pavia - Incendio divampato in un capannone. Allarme nube tossica : Un incendio di grandi dimensioni è divampato in un deposito abbandonato da diversi anni lungo la provinciale 31, nelle vicinanze di Corteolona, in direzione Genzone, in provincia di Pavia.

Incendio in un capannone nel Pavese : Incendio in un capannone nel Pavese Un vasto Incendio è scoppiati ieri sera in un capannone dismesso tra Corteolona e Genzone nella bassa Pavese. Sul luogo sono al lavoro fin dalle prime ore diverse ...

Incendio in capannone nel Pavese - nube di fumo nero : Roma, 4 gen. (askanews) - Un vasto Incendio è scoppiato poco prima delle 20 di ieri in un capannone dismesso tra Corteolona e Genzone nella bassa Pavese.Arpa, si legge sullo stesso sito dell'Agenzia ...

Incendio in capannone nel Pavese - nube di fumo nero : Roma, 4 gen. (askanews) Un vasto Incendio è scoppiato poco prima delle 20 di ieri in un capannone dismesso tra Corteolona e Genzone nella bassa Pavese. Arpa, si legge sullo stesso sito dell'Agenzia ...

Incendio in un capannone nel Pavese : Incendio in un capannone nel Pavese – Un vasto Incendio è scoppiati ieri sera in un capannone dismesso tra Corteolona e Genzone nella bassa Pavese. Sul... L'articolo Incendio in un capannone nel Pavese su Roma Daily News.

Pavia - Incendio in un capannone di materie plastiche : paura per la nube tossica : Un vasto incendio è divampato in un capannone a Corteolona e Genzone , nel Pavese. Nel rogo stanno bruciando plastica, pneumatici e altri materiali di scarto e il vento sta spingendo l' alta colonna ...