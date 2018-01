Incendi | bruciano boschi nel Torinese | 2 elicotteri in azione

Incendi o in un capannone nel Pavese - allarme nube tossica «Bruciano plastica e gomma» : Si tratta di una struttura in disuso, ma le fiamme stanno bruciando rifiuti plastici e pneumatici. Dal magazzino, completamente avvolto dalle fiamme, si è sollevata un’alta colonna di fumo denso e nero. I residenti: «Da mesi camion scaricano rifiuti»

Incendi Vercelli : danno fuoco a sfalci e bruciano boschi - denunciati : Hanno dato fuoco ad alcuni sfalci e materiale secco accumulato durante le operazioni di pulitura di un vigneto in disuso, ma il vento, presente in quel momento, ha spinto le fiamme fino a ridosso di un bosco. Due valsesiani di 27 e e 53 anni sono stati denunciati dai carabinieri per Incendio boschivo colposo. Le fiamme si sono propagate in un fondo agricolo in localita’ San Grato, nel comune di Gattinara (Vercelli); i due uomini hanno ...