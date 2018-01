In libreria una mostra sugli ' Heroes'

Almeno nove persone sono morte in due attentati compiuti dalla stessa persona in una chiesa copta e in una libreria del Cairo : Venerdì un uomo armato ha sparato sulla folla fuori da una chiesa copta e in una libreria al Cairo, in Egitto, uccidendo Almeno nove persone. L’uomo ha prima provato a entrare nella chiesa di Mar Mina, nel sobborgo meridionale del Cairo The post Almeno nove persone sono morte in due attentati compiuti dalla stessa persona in una chiesa copta e in una libreria del Cairo appeared first on Il Post.