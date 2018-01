Impiantata la prima mano bionica | un traguardo italiano

Mano bionica Impiantata alla prima italiana : “È come se fosse tornata la mia” : All’inizio, dopo l’intervento, sembrava che non succedesse niente. Dopo qualche tempo Almerina Mascarello ha cominciato a sentire le caratteristiche di quello che toccava: la forma degli oggetti, tondi, cilindrici, quadrati, duro o morbido, addirittura la differenza tra zigrinature sottili o più grossolane. A quel punto è scoppiato l’entusiasmo: “È come se fosse tornata la mia Mano ”, ha esclamato la donna davanti ai medici. Lo ...

MANO BIONICA Impiantata IN UNA DONNA/ Almerina è la prima in Italia : ecco come fa a toccare gli oggetti : Almerina Mascarello, MANO BIONICA IMPIANTATA in una DONNA per la prima volta in Italia: ecco come funziona e come riesce a toccare gli oggetti di tutti i giorni. Le nuove frontiere(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 12:46:00 GMT)