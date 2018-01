Ilva | Uil | protocollo giuridicamente rilevante | ora si ritiri ricorso al Tar 2

Ilva.Cgil - Cisl - Uil : ritirare ricorso Tar : 18.53 I segretari Cgil,Cisl e Uil chiedono al governatore della Puglia Emiliano e al sindaco di Taranto Melucci di "ritirare il ricorso al Tar di Lecce" sull'Ilva. "E' il momento del confronto e del negoziato e non del ricorso ai tribunali",scrivono Camusso,Furlan e Barbagallo. La vendita dell'Ilva "è un'azione strategica e utile per il Paese, le lavoratrici e i lavoratori coinvolti,ed è un'occasione da non perdere".Proseguire il negoziato, ...

Ilva - il sarcasmo di Calenda su Emiliano : “Devo chiedergli permesso di incontrare il sindaco di Taranto? Se lo tranquillizza…” : “Io no ho escluso nessuno, il 20 c’è un tavolo cui spero vengano tutte le autorità e i sindacati. Con il sindaco di Taranto abbiamo concordato una linea che è la stessa del presidente Emiliano. Non c’è un’oncia di personalismo. Ho detto che se uno deve discutere in un tavolo deve ritirare il ricorso. Non si può partecipare al tavolo e contemporaneamente parlare in un’aula di tribunale. La mia visita al sindaco è ...

Riparte la trattativa a ostacoli suIl'Ilva : Si riapre la partita Ilva. Ma il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano punta i piedi e detta l'agenda al governo. Una road map, quella per la vendita-salvataggio del gruppo siderurgico alla ...

Ilva - Palombella (Uilm) : per noi non ci sono esuberi : Roma, 9 nov. (askanews) 'Per noi in Ilva non ci sono esuberi, se davvero si vuol costruire un futuro migliore per il gruppo siderurgico che Arcelor Mittal intende acquisire'. Lo ha affermato il leader ...

Ilva - Uilm a Fiom Genova : siete fuori dalla realtà : Genova , 7 nov. (askanews) 'Quelli della Fiom di Genova si mettano d'accordo con loro stessi, con i vertici della loro categoria e con quelli della Confederazione. Il tempo dell'antagonismo 'tout ...

Ilva - sindacati spaccati. Fim e Uilm : 'La Fiom partecipi ai tavoli nazionali' : Genova - Fim e Uilm saranno al tavolo di trattativa per Ilva , convocato al Ministero per il 9 Novembre e invitano la Fiom a fare lo stesso. I metalmeccanici della Cigl, infatti, avevano annunciato ...