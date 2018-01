Ilva | Emiliano | stiamo facendo piccoli passi avanti

Ilva - la proposta del governo a Emiliano e Melucci : accelerazione su opere ambientali in cambio di rinuncia a ricorsi : accelerazione sugli interventi di ambientalizzazione in cambio della rinuncia ai ricorsi presentati da Regione Puglia e Comune di Taranto. Come previsto dopo gli incontri di fine anno, il governo prova a ricucire lo strappo con il governatore Emiliano e il sindaco del capoluogo ionico Melucci sulla questione Ilva. Il Ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, e quello della Coesione territoriale, Claudio De Vincenti, hanno inviato al ...

Bari - Incontro tra Regione Puglia e il Comune di Taranto sulla vicenda Ilva. L'intervento di Emiliano : L'apertura della discussione, così come la presa in carico rispetto alle responsabilità sull'economia del territorio e sulle osservazioni ambientali, non ci sarebbero state. Non solo il ricorso non ...

Ilva : Emiliano - si modifichi Dpcm : (ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Un atto giuridicamente rilevante che modifichi il Dpcm che contiene il Piano ambientale Ilva nella direzione richiesta da Regione Puglia e Comune di Taranto": è quanto ...

Ilva - Emiliano e il sindaco di Taranto : “Senza modifica del decreto sul piano ambientale non ritiriamo il ricorso al Tar” : La richiesta di sospensiva revocata il 29 dicembre? “Potrà essere reiterata”. Il ricorso al Tar contro il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che contiene il piano ambientale per Ilva? “Non verrà ritirato”. A 24 ore dal passo indietro rispetto alle mosse che secondo il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda rischiavano di sfociare nello spegnimento del siderurgico tarantino, il governatore pugliese Michele ...

Ilva - Emiliano ritira la richiesta di spegnimento : "Tutto possiamo fare meno che mandare in fumo 14mila posti lavoro e decine miliardi per la bonifica ambientale. Ma sono sicuro che troveremo una soluzione", aveva sentenziato ieri il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nella consueta conferenza stampa di fine anno. Ed oggi è arrivato un primo segnale che tranquillizzerà Arcelor Mittal, il neo acquirente dell'Ilva. "Anche la Regione Puglia dopo il Comune di Taranto ha depositato la rinuncia ...

Primo passo indietro di Emiliano su Ilva. Calenda : "Rinuncia alla richiesta di sospensiva - scongiurato lo stop il 9 gennaio" : "Anche la Regione Puglia dopo il Comune di Taranto ha depositato la rinuncia alla richiesta di sospensiva al Tar sul Dpcm che contiene il piano ambientale per Ilva. È un segnale positivo che scongiura il rischio spegnimento il 9 gennaio. Ora lavoriamo insieme per il ritiro del ricorso". Lo scrive su Twitter il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda.Anche la Regione Puglia dopo il Comune di Taranto ha depositato la rinuncia alla ...

Ilva - polemiche anche a Natale. Calenda attacca Emiliano : L'affondo del ministro contro il governatore pugliese: fa ricorso contro l'Ilva perché non va a gas e contro il Tap perché porta il gas. E' una situazione surreale' -

Ilva - Emiliano non cede su ricorso a Tar. E Arcelor chiede modifiche al contratto : I vertici del gruppo acquirente vogliono mettersi al riparo dalle contestazioni legali, dopo il prolungato scontro tra Governo, Regione Puglia e Comune di Taranto -

Ilva : Emiliano non blocca il ricorso al Tar. Arcelor Mittal chiede di rivedere il contratto : Il governatore pugliese ribadisce che non cederà a 'ricatti' e 'minacce' chiedendo che venga modificato 'il Decreto del premier Gentiloni' nel senso auspicato da Regione e Comune' -

Ilva - Emiliano insiste : “Non ritiro il ricorso al Tar”. E Arcelor ora chiede modifiche al contratto : Il governatore della Puglia non molla sul ricorso al Tar di Lecce con cui invalidare il decreto del governo che ha prorogato al 2023 l’autorizzazione ambientale per l’Ilva. Nessuna marcia indietro, nessun ripensamento. Michele Emiliano, nonostante le critiche, che arrivano dai sindacati ma anche dal premier Gentiloni, va avanti. “La Regione Puglia non ritirerà il ricorso sulla base di annunci e sarà difficile che qualcuno mi costringa, ...