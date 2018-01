Il tasso di disoccupazione reale è oltre il 20%

Ministero del lavoro : il tasso di disoccupazione nel 2017 sarà di oltre il 5% - : "La disoccupazione non va male, vi è una riduzione. Penso che per questo anno il tasso di disoccupazione sarà meno del 5,5%, in media, per un anno sarà leggermente al di sopra del 5,1%" ha detto Maxim ...

Australia : tasso disoccupazione stabile al 5 - 4% a novembre : Il tasso di disoccupazione in Australia è rimasto stabile al 5,4% nel mese di novembre. Il dato è in linea con le attese degli analisti.

Regno Unito : tasso disoccupazione fermo al 4 - 3% : (Teleborsa) - Nel mese di ottobre, il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna è aumentato di 5.600 unità contro l'aumento di 6.500 unità del mese di ...

Giappone - tasso di disoccupazione stabile ad ottobre : (Teleborsa) - Si mantiene stabile la disoccupazione in Giappone. Nel mese di ottobre, il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico, segnala che il tasso di ...

Istat : tasso disoccupazione stabile a 11 - 1%. Cala tra i giovani : 34 - 7% - : Diffusi i dati di ottobre 2017. In calo di 140mila unità i disoccupati rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Per i ragazzi tra i 15 e i 24 anni quello raggiunto è il tasso di inoccupati più ...

Euro Zona - tasso di disoccupazione ottobre scende all'8 - 8% : (Teleborsa) - Cala la disoccupazione dell'EuroZona nel mese di ottobre. Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (EuroSTAT), il tasso di disoccupazione è sceso all'8,8% dall'8,9% ...

Zona Euro : calo inatteso per il tasso di disoccupazione di ottobre : Nel mese di ottobre il tasso di disoccupazione di Eurolandia è sceso dall'8,9 all'8,8 per cento. Gli analisti avevano stimato un risultato in linea con il precedente.

Lavoro - Istat : a ottobre tasso disoccupazione stabile al 11 - 1% : Roma, 30 nov. (askanews) A ottobre il tasso di disoccupazione si attesta all'11,1% della forza Lavoro, invariato rispetto a settembre, mentre quello giovanile cala al 34,7% (-0,7 punti percentuali). ...

Istat : tasso di disoccupazione stabile all'11% - quello giovanile scende del 34 - 7% : Il tasso di disoccupazione a ottobre è rimasto stabile rispetto a settembre all'11,1%. Lo rileva l'Istat sottolineando che rispetto a ottobre 2016 il tasso di disoccupazione è diminuito di 0,6 punti percentuali. A ottobre i disoccupati erano 2.879.000 in calo di 4.000 unità rispetto a settembre e di 140.000 unità rispetto a ottobre 2016.A ottobre gli occupati in Italia erano 23.082.000 in calo di 5.000 unità su ...

Lavoro : in Sicilia tasso occupazione al 40% - disoccupazione al 22% : Palermo, 21 nov. (AdnKronos) - Cresce l'occupazione in Sicilia, ma il dato resta assai distante rispetto al resto d'Italia. Nell'Isola solo 4 lavoratori su dieci lavorano a fronte di un dato che nelle regioni del centro nord si attesta circa al 70 per cento. Nel primo semestre del 2017, infatti, l'o

Lavoro : in Sicilia tasso occupazione al 40% - disoccupazione al 22% (2) : (AdnKronos) - "Da un punto di vista strutturale sussistono dei problemi che devono essere risolti – spiega il direttore della sede di Palermo di Bankitalia, Pietro Raffa -. Però, per incidere sui dati strutturali saranno necessari degli interventi specifici perché le percentuali di ripresa sono tali