Il sindaco non vede islamici E il Pd parla di neofascisti

Capannone a fuoco - il sindaco della zona : “Temiamo nube tossica” : “Siamo in allarme per la nube, ovviamente tossica, visto che stanno bruciando pneumatici e plastica, che si e’ sprigionata dall’incendio”. A dirlo e’ il sindaco di Inverno e Monteleone Enrico Vignati, che racconta: “Noi sindaci della zona siamo stati contattati a due ore dall’inizio dell’incendio da un funzionario dell’Arpa il quale, considerato il rischio ambientale, ci ha chiesto di ...

Ora la Raggi “caccia” Fabio Fucci Non sarà più il suo vicesindaco Scontro con il ribelle di Pomezia : Le regole interne applicate alla lettera dai 5 Stelle per il caso di Fabio Fucci, sindaco grillino di Pomezia, se applicate in Campidoglio metterebbero fuori gioco buona parte dei volti di punta del Movimento romano Segui su affaritaliani.it

Il sindaco Raggi al Circo Massimo : 'Auguri a tutti - che Roma possa sentirsi una comunità'. E Di Maio non si avvicina al palco : E sul fatto che l'Emilia Romagna prenda i rifiuti di Roma utilizzando anche il termovalorizzatore di Parma? 'Oggi - taglia corto il candidato premier - non si parla di politica, è il primo dell'anno'.

Maltempo - il sindaco di Filettino : “A Campo Staffi non c’è nessun villeggiante rimasto bloccato dalla neve” : Con una nota il sindaco di Filettino interviene sulla notizia riguardante dei villeggianti rimasti bloccati a Campo Staffi. “A volte le sbagliate notizie – commenta il sindaco Paolo De Meis- possono creare degli inutili allarmismi, sottolineo che a Campo Staffi non c’è nessun villeggiante rimasto bloccato dalla neve, la strada provinciale SP28 che collega Filettino a Campo Staffi è accessibilissima ed il piazzale della stazione sciistica è ...

Ilva - Emiliano e il sindaco di Taranto : “Senza modifica del decreto sul piano ambientale non ritiriamo il ricorso al Tar” : La richiesta di sospensiva revocata il 29 dicembre? “Potrà essere reiterata”. Il ricorso al Tar contro il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che contiene il piano ambientale per Ilva? “Non verrà ritirato”. A 24 ore dal passo indietro rispetto alle mosse che secondo il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda rischiavano di sfociare nello spegnimento del siderurgico tarantino, il governatore pugliese Michele ...

Congelato decreto Snam - ma sindaco non ritira dimissioni - nuovo incontro con Gentiloni l'8 gennaio : L'Aquila - "Per il momento è Congelato il decreto che autorizzerebbe il via libera alla realizzazione della centrale di compressione Snam a Sulmona". Così il Sindaco della cittadina al termine dell'incontro a Palazzo Chigi per ribadire la contrarietà dei sindaci del centro Abruzzo al progetto di realizzare la centrale di compressione del metanodotto Brindisi-Manerbio proprio a Sulmona. La delegazione di primi ...

Dal sindaco di Capri elogio ufficiale al comandante del Giunone Jet per aver garantito le corse per Sorrento : Le pessime condizioni del mare nella giornata di ieri non hanno impedito al comandante Antonio Russo del catamarano 'Giunone Jet' dell'Alilauro Gruson di garantire alcuni collegamenti di vitale ...

Terremoto - il sindaco di Sarnano : “L’area Sae non è pronta” : La situazione dell’area Sae di San Cassiano, che verra’ consegnata agli assegnatari mercoledi’ 27 dicembre, e’ “desolante”. Lo dice il sindaco di Sarnano Franco Ceregioli, che insieme all’assessore Luca Piergentili, ha fatto oggi un sopralluogo: “all’esterno – dice – vialetti ancora da sistemare, cumuli di terra, terrapieni da ultimare, reti da cantiere, asfaltatura rovinata, ...

Terremoto - il sindaco di Amatrice : “Buon Natale a quelli che non mollano mai!” : “Buon Natale a quelli come noi che non mollano mai!“: queste le parole del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, pubblicate in un post su Facebook. “Quello che vorrei per Natale è che ognuno di voi possa realizzare i propri sogni. I propri desideri. Che ognuno di voi possa avere ciò che merita. Quello per cui, magari, ogni mattina si alza presto facendo dei sacrifici. E di sacrifici nell’ultimo anno ne ho visti tanti“. ...

Il sindaco non riconosce il bimbo nato in Spagna con maternità surrogata : È già stato ribattezzato "il bambino senza documenti". Si chiama Juan ed è nato in Spagna grazie alla maternità surrogata il 27 dicembre scorso. Le sue "mamme" sono originarie di Perugia, ma residenti a Barcellona, dove vivono col loro "figlio fantasma".A quasi un anno, il piccolo si è ritrovato - suo malgrado - al centro di un caos burocratico. La Spagna, infatti, riconosce l'utero in ...

sindaco Mantova non chiese favori sessuali : 'Fine di un mese doloroso' - : Mattia Palazzi commenta a Sky TG24 l' archiviazione dell'indagine a suo carico: "C'è stata una vile strumentalizzazione". Era accusato di concussione nei confronti della vicepresidente di un'...

Como - il sindaco : "Non ritiro l'ordinanza anti clochard - se la città me lo chiede mi dimetto" : Mendicanti multati, mentre alle associazioni è stato impedito di dare da mangiare a chi ha bisogno. "Como senza frontiere" ha organizzato un bivacco solidale...

Como - "Non sono sindaco cattivo Italia" : 17.46 "Non ci sto a passare per il sindaco cattivo d'Italia",c'è stata "incomprensione tra polizia locale e volontari per un intervento che non era punitivo" Lo ha detto il sindaco di Como,Landriscina, a proposito dei volontari a cui era stato vietato di dare la colazione ad alcuni clochard. Il sindaco difende l'ordinanza comunale anti-accattonaggio:"Si rifà a quello di altre città italiane,è stato redatto sulla base del decreto Minniti.Non ...

Forza Nuova a Desio come gli skinhead a Como. Blitz in consiglio comunale. Il sindaco : 'Non mi faccio intimidire' : La scelta, spiega ad HuffPost il sindaco Corti, "non è politica". Il motivo del rifiuto è legato al volantino firmato da Forza Nuova che, come si legge, incita alla "resistenza etnica" e che non è ...