Il produttore di Zelda | Breath of the Wild vuole preservare la libertà del giocatore nei

Come sarà il successore di Zelda Breath of the Wild? Parla il produttore Eiji Aonuma : Zelda Breath of the Wild non offre nessuno spunto al giocatore per proseguire nel gioco. Una libertà estrema concessa ai giocatori, che possono affrontarlo nel modo che preferiscono. La libertà di Zelda Breath of the Wild ha permesso ai giocatori di inventare moltissimi modi interessanti per risolvere i puzzle. In alcuni casi, hanno persino trovato il modo di saltare del tutto ampie sezioni dei Santuari. Il produttore Hidemaro Fujibayashi ha ...