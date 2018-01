Il governo della Guinea Equatoriale ha detto di avere bloccato un tentato colpo di stato

Il governo della Nigeria rimpatrierà tremila migranti dalla Libia - : Accordo tra l'agenzia federale e una compagnia aerea Nigeriana. Nel 2017 i "rientri volontari" sono stati più di 6.500

Gasdotto Snam - il governo “congela” la delibera sulla centrale di Sulmona dopo le dimissioni della sindaca : Prima vittoria per la sindaca dimissionaria di Sulmona, Annamaria Casini. Il decreto con il quale il governo aveva autorizzato il via libera alla realizzazione della centrale di compressione Snam nel comune abruzzese è “congelato”. Almeno per il momento. Lo ha annunciato la stessa prima cittadina al termine dell’incontro avuto a Palazzo Chigi – dov’è stata accompagnata da una delegazione degli altri 22 sindaci ...

In Ucraina è in corso il più grande scambio di prigionieri dall’inizio della guerra - nel 2014 - tra ribelli filo-russi e governo ucraino : Il governo ucraino e i ribelli separatisti filo-russi stanno completando oggi il più grande scambio di prigionieri dall’inizio della guerra in Ucraina orientale, nel 2014. L’Ucraina sta trasferendo più di 260 persone alle due repubbliche separatiste filo-russe dell’Est, Donetsk e The post In Ucraina è in corso il più grande scambio di prigionieri dall’inizio della guerra, nel 2014, tra ribelli filo-russi e governo ucraino appeared ...

Il governo ha nominato i nuovi capi della Consob - dei Carabinieri - dello Stato Maggiore dell’esercito e della Corte dei Conti : Il governo ha nominato i nuovi capi della Consob, dei Carabinieri, dello Stato Maggiore dell’esercito e della Corte dei Conti. Il nuovo capo della Consob, che prenderà il posto di Giuseppe Vegas, sarà Mario Nava, attualmente responsabile della direzione generale Mercato interno The post Il governo ha nominato i nuovi capi della Consob, dei Carabinieri, dello Stato Maggiore dell’esercito e della Corte dei Conti appeared first on Il ...

E il governo pensa a un memoriale della Shoah : L'Austria progetta di costruire un memoriale in un ex campo di sterminio nazista, dopo che Israele ha annunciato che limiterà i suoi contatti diplomatici con il governo di Vienna. Il monumento, in ...

Cile - la destra torna al governo con il milionario Piñera. Prossime sfide la riforma della sanità e delle pensioni : ... giacchè dopo aver beneficiato nel suo primo governo dell'aumento del prezzo del rame (motore della economia del Paese, grazie a cui l'economia era cresciuta del 5 per cento l'anno nel suo primo ...

Cile - la destra torna al governo con il milionario Piñera. Prossime sfide la riforma della sanità e delle pensioni : In Cile torna a governare la destra: il milionario conservatore Sebastian Piñera, che già aveva guidato il Paese tra il 2010 e 2014, si è imposto con il 54 per cento dei voti al ballottaggio contro il candidato di centrosinistra, Alejandro Guiller, senatore ed ex giornalista televisivo. Dopo il primo turno, in cui era andato ben al di sotto del 44 per cento pronosticatogli dai sondaggi (conquistando solo il 36 per cento), il terzo uomo più ricco ...

Austria - il programma della destra al governo : meno tasse per 12 miliardi e fumo libero nei locali : La destra oltranzista di Heinz Christian Strache del Fpö avrà ministeri cruciali, come Interni, Difesa ed Esteri, nel nuovo governo Austriaco delgiovanissimo cancelliere Sebastian...

Manovra : governo chiede l'arresto per chi entra nei cantieri della Tap : Riprenderà oggi alle 13, l'esame alla commissione bilancio della camera, che con tutta probabilità prolungherà i suoi lavori in notturna per far giungere il provvedimento in aula martedì. Novità anche ...

L'autonomia della Lombardia "A gennaio accordo col governo" : L'assessore leghista Fava, delegato da Maroni: "Siamo a buon punto sulle 23 competenze: sono ottimista". Ma poi servirà il voto del nuovo Parlamento.

La voce della Politica M5S Montalbano. Il comune come il governo : fa fatica a restituire le tasse : Il Movimento 5 Stelle, con l'altra lista di opposizione, "Insieme per Montalbano", ha chiesto all'amministrazione di convocare un Consiglio comunale al fine di capire la reale dimensione del nuovo ...

Comune di Terni : "serve un cambio di passo nel governo della città" : ... senza condizionarle, le scelte che riguarderanno la nostra realtà industriale da cui dipendono la garanzia dell'occupazione e l'economia della città. Il Segretario Il Presidente Ing. Giocondo ...

Resa dei conti sul Jobs act - blitz della minoranza Pd e il governo finisce battuto : 'Ma che davvero volete mandare sotto il governo a due mesi dalle elezioni sul Jobs act?', aveva chiesto incredula, alla riunione del gruppo Pd della commissione Lavoro, Irene Tinagli, ex Scelta Civica,...

Schiaffo del governo Pd a Milano : assenti alla 'prima' della Scala le prime 4 cariche dello Stato : Prima della Scala senza le prime quattro cariche dello Stato . E' forse la prima volta che si contano così tante assenze di rilievo. Ad assistere all'opera che inaugura la stagione scaligera, Andrea ...