: RT @EdoardoArpaia: L'Epifania ai @MuseiRealiTo si festeggia con una bella visita a tema alla #GalleriaSabauda e con il gioco dell'(arche)Oc… - sieynard : RT @EdoardoArpaia: L'Epifania ai @MuseiRealiTo si festeggia con una bella visita a tema alla #GalleriaSabauda e con il gioco dell'(arche)Oc… - globne : Il gioco dell’oca con le sue 2.495 versioni (e oltre): C’è oca e oca Un’oca da intavolare per tutti i gusti. Quella… - TutteLeNotizie : Il gioco dell’oca con le sue 2.495 versioni (e oltre) - silviabest77 : Il gioco dell’oca con le sue 2.495 versioni (e oltre) - Cascavel47 : Il gioco dell’oca con le sue 2.495 versioni (e oltre) -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2018) C’è oca e oca Un’oca da intavolare per tutti i gusti. Quella tradizionale è da 63 caselle, ma si può arrivare a100. Oppure, se la si vuole almeno assaporare, se ne può consumare una versione light. Assaggiarne tutte le varianti, in ogni caso, non è certo semplice: dallo sport ai grandi viaggi, passando per a promozione turistica o la propaganda politica, la letteratura o lo spettacolo, e chi più ne ha più ne metta, c’è un potenziale tabellone per qualsiasi cosa possa frullarci per la testa. La versione classica delpresenta in genere 13 oche che, a partire dalle caselle 5 e 9, compaiono ogni nove stazioni (14, 23, 32, 41, 50, 59; 18, 27, 36, 45, 54). Ti permettono di spiccare il volo avanzando di un numero di caselle pari a quelle ottenute con il lancio dei dadi, ma se raggiungi la seconda oca con un 3 e un 6, o con un 4 e un 5 (onde evitare che, con un bel 9 al primo ...