Il fondatore di PayPal ha ammesso di aver guadagnato ' centinaia di milioni' con Bitcoin

Anche il co- fondatore di PayPal miliardario in Bitcoin. E la Bce pensa a una stretta : Roma, 3 gennaio 2018 - La pecora nera della Silicon Valley ci ha visto giusto Anche questa volta. Peter Thiel, co-fondatore di PayPal , ha scommesso parecchi soldi sui bitcoin guadagnandoci cifre ...

Il fondatore di PayPal vuole costruire una nazione indipendente e galleggiante per "liberare l'umanità dai politici" : Un sogno utopico che diviene realtà o la realtà si trasforma in utopia? Entro il 2020, una nazione galleggiante sorgerà in pieno Oceano Pacifico, con le proprie regole, leggi e trattati commerciali. Aperta a chiunque vorrà sperimentare una vita libera e all'insegna della prosperità, della pace e dell'innovazione. Almeno questo è l'intento di Peter Thiel, il fondatore di PayPal, la famosa società ...